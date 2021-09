Malore in auto: muore uomo a Tremestieri

Morte improvvisa stamani nella frazione di Tremestieri Etneo:

Incredulità e sgomento dinanzi alla morte improvvisa verificatasi stamattina a Tremestieri Etneo. L’uomo, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, era a bordo della propria automobile. La vettura, una Peugeot 106 di colore blu, si trovava parcheggiata sul ciglio della strada. Inutile l’immediata chiamata al 118 nella speranza di scongiurare il peggio. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

In attesa di ulteriori riscontri, un malore improvviso resta la causa più accreditata del probabile del decesso. Ad accorgersene alcuni passanti prima ed i parenti più stretti poco dopo che hanno tentato invano di mettersi in contatto telefonico con l’uomo senza riuscirci.

Il luogo in cui si è verificata la tragica fatalità (e teatro del malore improvviso che ha colto l’uomo) è Via Pietra dell’Ova, a Tremestieri Etneo, strada molto trafficata nelle ore mattutine soprattutto in periodo scolastico.

L’auto si trovava parcheggiata nei pressi del capolinea degli autobus. La vettura era parcheggiata dinanzi ad un muretto in pietra. La zona è un luogo di snodo cruciale che smista una moltitudine di ragazzi prima dell’ingresso nell’impianto scolastico. Sul posto già presenti i Carabinieri per le canoniche operazioni di identificazione e viabilità del tratto interessato.