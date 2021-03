Trasportava 10 chili di cocaina: beccato corriere della droga catanese “in trasferta”

In trasferta a Palermo, trasportava con sé ben dieci chili di cocaina: in manette è finito Francesco Reitano, 45 anni di Catania. L’uomo è stato bloccato in piazza Figurella a Villabate a bordo di un autoarticolato.

Dai controlli è emerso che l’autista era privo di patente e aveva precedenti legati allo spaccio di droga. L’uomo non sapeva dire perché da Catania si trovava nel palermitano e non aveva alcuna documentazione fiscale sulla merce che avrebbe trasportato. Il mezzo era vuoto e non c’era traccia di alcuna consegna. Con i cani antidroga i finanzieri del comando provinciale hanno iniziato a perquisire il tir.

Nella cabina di guida gli agenti hanno rinvenuto un pacco sigillato contenente diversi involucri di cocaina dal peso di oltre 10 chilogrammi.

Scattano le manette per Reitano che si trova attualmente presso il carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli di Palermo, a disposizione della Procura.

