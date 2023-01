Il Trapani, dopo il crollo per 2-1 in casa della Mariglianese, questo pomeriggio alle ore 14,30 scenderà in campo per il recupero della 14/ giornata di Serie D contro il San Luca. Sicuramente i granata saranno chiamati a delle risposte per rimediare agli errori fatti domenica: “Abbiamo cambiato qualcosa sull’impostazione tattica perché ci sono mancati dei giocatori. Stiamo facendo delle valutazioni. Mi sono reso conto che qualcosa domenica non ha funzionato anche se abbiamo avuto qualche palla gol soprattutto nel primo tempo e spesso abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Dobbiamo fare mea culpa perché abbiamo sbagliato atteggiamento. Però noi abbiamo un grande nome e una grande storia ma al momento credo che questa squadra non sia grande quanto il nome che porta. Ci arriveremo, è logico che perdere contro l’ultima in classifica fa male soprattutto in quella maniera. Le sconfitte fanno parte del processo di crescita, voltiamo pagina immediatamente perché non possiamo entrare in un vortice di negatività.”

Sul San Luca: “Avremo un atteggiamento diverso, giocheremo con un Under in più nonostante abbiamo gli Over. I miei ragazzi hanno capito dove hanno sbagliato. Vedremo di portare degli accorgimenti. Adesso dobbiamo riconquistarci tutta la fiducia della gente che abbiamo perso con una sola sconfitta.”