L’edizione 2023 del Raid dell’Etna, la venticinquesima, prenderà il via domenica 24 settembre, quando i partecipanti, provenienti da tre diversi continenti, si raduneranno a Palermo per eseguire la registrazione ufficiale per poi partire il giorno seguente all’insegna dell’avventura. I concorrenti sono oltre ottanta e i chilometri da percorrere più di mille, per un tour che vedrà coinvolti i borghi più suggestivi della Sicilia. La provenienza dei partecipanti varia dall’Italia alla Germania, dalla Svizzera al Lussemburgo, per poi passare da Austria, Giappone, Stati Uniti e Colombia, fino ad arrivare in Canada e Brasile. Un intreccio di culture che rende questo evento una vetrina internazionale per la Sicilia.

La prima tappa inizierà lunedì 25, con le gare cronometrate tra Floriopoli e Cerda. Successivamente il Raid viaggerà in direzione Caprileone e, sul finire della giornata, Taormina. Il giorno seguente, da Taormina il corteo si dirigerà a Letojanni per un’altra gara cronometrata, al termine della quale si sosterà a Forza d’Agrò. Giorno mercoledì 27 si entrerà nel vivo dell’evento attraverso la cronoscalata dell’Etna, con arrivo a Piano Provenzana. Un modo alternativo per ammirare il suggestivo fascino del nostro vulcano. La giornata si concluderà con l’arrivo ad Aci Castello. Non mancheranno, tra una gara e l’altra, le sfilate nei paesi e l’assegnazione di premi.

L’indomani, le tappe saranno Enna e Pergusa, storico circuito che ha ospitato anche Gran Premi di Formula 1. Qui si svolgeranno due gare cronometrate che decreteranno i vincitori del prestigioso Grand Prix Sparco. La penultima giornata, venerdì 29, la carovana di auto d’epoca approderà a Catania, per ammirare il suo meraviglioso barocco. È prevista anche una sosta al Monastero dei Benedettini. L’ultimo giorno, sabato 30 settembre, la manifestazione si concluderà con la sfilata delle vetture in piazza Università. La premiazione finale avrà luogo nello storico Palazzo Manganelli.