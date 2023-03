Tre appuntamenti per il testo teatrale di Valentina Gaidano dal titolo “Tra moglie e marito non mettere il dito”. Per la regia di Giovanni Maugeri, la commedia andrà in scena al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta sabato 18 marzo alle ore 20.30, domenica 19 marzo alle ore 18, domenica 26 marzo, alle ore 18.

Una commedia che si inserisce all’interno di un prestigioso cartellone teatrale curato dal direttore artistico Michele Russo. Una trama avvolte e intrigante intorno a Giorgio ed Anna.

I due protagonisti sono una giovane coppia innamorata a tal punto da decidere di sposarsi nel giro di sei mesi. Questa loro unione, però, non va a genio alle loro madri Elsa e Mariella che tenteranno in tutti i modi di rovinare questo matrimonio.

A questa missione di distruzione coniugale prenderà parte anche l’ex fidanzato della sposa, Enrico detto Henry, ancora innamorato di Anna.

Forse solo Paola, migliore amica di Anna, potrà riuscire a sbrogliare questa matassa oppure no? Riusciranno i nostri sposini a vivere la loro storia d’amore o saranno le suocere a portare a termine la loro missione?

«Ho scelto questa commedia – spiega il regista Giovanni Maugeri – perchè sin dalla prima lettura l’ho trovata interessante, leggera, divertente ma allo stesso tempo capace i fornire spunti di riflessione. La mia natura romantica mi ha reso sognatore e sostenitore dell’amore. L’amore può essere presente e racchiuso in infinite cose, non solo nelle relazioni di coppia ma anche in quelle d’amicizia, familiari, nell’amore per il proprio lavoro».

Nel cast, insieme a Maugeri, ci saranno Barbara Gutkowksi, Serena Lo Bue, Linda Cantarella, Francesco Macaluso e Sarah Raimondo. Assistente alla regia Alessandro Ragusa. Direttrice di palco Elisabetta Russo. Scenografia di Salvino Scire. Audio e luci di Luca Coco.

Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45