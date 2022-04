Si sta per riaprire la grande rassegna del nord Italia per quanto riguarda gli appassionati di fumetti, cartoni animati e gioco online. Ecco tutte le informazioni

C’è una data cerchiata in rosso sul calendario dei nerd e degli appassionati di fumetti e gioco: è quella del 30 aprile, quando nei due padiglioni del Malpensa Fiere Busto Arsizio tornerà la grande rassegna del Milano Comics and Games. Una mostra dedicata a tutto ciò che è gioco, card game, fumetti, manga, anime, modellini, action figures e simili. Con un binomio in particolare ad essere privilegiato: quello tra gambling e fumetti.

Sono tantissime infatti le slot machine che si ispirano a personaggi e temi del mondo comics, molte delle quali sono presenti su questa pagina. Ci sono infatti le slot machine dedicate agli eroi della Marvel, create in gran parte dalla grande casa di produzione della Playtech: dagli Avengers a Iron Man, da Thor a Daredevil e i Fantastici Quattro. Ci sono poi i protagonisti della DC Comics, ovvero i due supereroi Batman e Superman, per rendere sempre più uniche queste slot machine. L’idea che è alla base, infatti, è quella di coinvolgere sempre di più gli utenti, fidelizzarli e attrarli grazie a temi, personaggi, vicende che già conoscono.

Si parlerà di questo e di tanto altro alla Milano Comics and Games, che prevede oltre a discussioni e show, anche concerti a tema, come l’omaggio a Diabolik, il Re del Terrore. Non mancheranno poi gli stand con influencer e youtubers, tornei e raduni, esibizioni di artisti, firmacopie di autori, discussioni con gli streamers. Sempre a Diabolik, in occasione dei sessanta anni dalla prima pubblicazione, avvenuta ormai nel lontano 1962, la fiera organizza un folder celebrativo dedicato proprio all’eroe in tuta nera. Un manifesto che sarà replicato in 99 litografie numerate, distribuite gratuitamente al pubblico, e altrettante cartoline a firma di Riccardo Nunziati.

Tra gli ospiti da non perdere ci sono anche Anna Lazzarini, Tommaso Bianchi, Ivan Calcaterra e Oskar, tutti disegnatori della scuderia della Sergio Bonelli Editore, insieme alla giovane mangaka Marea Artworks. Insomma, la rassegna promette di essere scoppiettante e interessante. E appuntamenti simili servono come l’aria al nostro panorama intellettuale e culturale. Dopo i mesi duri del lockdown e della pandemia, infatti, forse è arrivato finalmente il momento di tornare a vivere. Con moderazione, ovvio, ma con un occhio anche alle proprie passioni.