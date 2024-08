La Turchia è una meta abbastanza vicina all’Italia, amata per le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche, la sua storia e la cucina, senza contare il fatto che viaggiare qui è davvero molto economico. Ci sono alcune zone, come la Cappadocia, famose in tutto il mondo per via dei panorami desertici, delle grotte e delle vaste praterie che si possono sorvolare in mongolfiera. Oltre a una natura splendida, spiagge perfette per chi vuole rilassarsi, mari cristallini e città assolutamente da scoprire. Per raggiungere questa destinazione in sicurezza, rispettare il budget e visitare tutti i luoghi imperdibili – anche quelli conosciuti solo dai local – l’ideale è affidarsi a un tour operator online valutando tutte le proposte di tour organizzati in Turchia.

Tramundi è una realtà nota nel settore, storica, amata per le sue proposte originali e variegate che riescono sempre a soddisfare i desideri dei viaggiatori, anche quelli più esigenti. Ma cosa vedere in Turchia? Per esempio, le località di mare, come la meravigliosa Bodrum, con le sue belle baie e un castello che si affaccia sul mare, dove le acque dell’Egeo incontrano il Mediterraneo. L’ideale per distendersi, rilassarsi, fare sport acquatici, circondati dalla bellezza della natura. Come già citato, poi, un tour in mongolfiera sulla Cappadocia è un’esperienza che non puoi farti scappare. Un’occasione unica per ammirare dall’alto un paesaggio quasi lunare, fatto di pinnacoli, alte torri di pietra e canyon. Da scoprire, poi, le sue città. A partire dalla capitale, Istanbul, un vero e proprio ponte tra il continente europeo e asiatico, in cui passeggiare tra vari quartieri simboli di differenti culture, tra moschee, chiese ortodosse e sinagoghe.

Qui si può anche valutare una crociera sul Bosforo per ammirare i panorami mozzafiato della città da un punto di vista privilegiato o camminare in città per un tour culturale in visita alla Basilica di Santa Sofia con i suoi mosaici e gli affreschi bizantini e ottomani, al Palazzo Imperiale di Topkapi, che è stata residenza dei Sultani per lungo tempo, vero esempio della magnificenza Ottomana. Ed essendo la Turchia famosa per il suo caffè dal sapore intenso (preparato in un piccolo bricco di rame e servito con un ricco strato di schiuma) dovrai assolutamente fermarti in uno dei tanti locali e assaggiarlo. Per un viaggio di gruppo indimenticabile, infine, che ne pensi di salire a bordo di caicco per esplorare il Golfo di Gokova? L’ideale per ammirare le isole turche del Mar Egeo, come Orak e l’isola di Cleopatra (con le sue rovine), a bordo di un’imbarcazione artigianale.

Foto di İbrahim Mücahit Yıldız