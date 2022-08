Il 21 agosto salirà sul palco dell’Arena dell’Etna, in piazza Umberto ad Adrano, l’artista più quotato del Nord America: Steve Aoki.

Per la sua unica data in Sicilia, il disc jokey e produttore musicale, ha confermato le folli richieste che da tempo circolano sul web.

Iniziamo da suite, sneakers, slip rigorosamente Calvin Klein. Steve Aoki, che ha totalizzato persino un record nel 2012 come artista musicale con più miglia percorse in un anno (stiamo parlando di circa 300 serate su 365 giorni), inoltre non si muove senza barrette protetiche, acqua e dentifricio di specifiche marche giapponesi. Stakanovista e salutista, il dj non rinuncia a piccolissimi momenti di relax: proprio per questo motivo, tra le sue richieste spicca anche una PlayStation nuova.

Pronti a sporcarvi di torta?

E adesso passiamo al suo marchio di fabbrica: le torte in faccia. Un’idea data nel 2011 per promuovere un singolo della sua etichetta, la Dim Mak Records, che è diventata in pochissimo tempo uno dei momenti più attesi degli show di Steve Aoki. Ebbene, per il live set che si terrà ad Adrano domani, è stato stipulato un particolare contratto che riguarda esclusivamente le torte che dovranno essere realizzate secondo precise indicazioni da un pasticcere adranita.

Un tipo di intrattenimento al quale siamo poco abituati in Italia ma che spopola in tutto il mondo (e che l’artista adopera al posto della classica pallina antistress) tanto da aver creato delle vere e proprie “Cakeface compilation”.