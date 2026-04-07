7 aprile 1949: nasce il “Topolino libretto”, il fumetto che ha fatto la storia

Con il numero 1 pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore prende forma il celebre formato tascabile che avrebbe accompagnato generazioni di lettori italiani.

Il fumetto che ha cambiato le edicole italiane

Il 7 aprile 1949 rappresenta una data fondamentale nella storia del fumetto italiano. In quel giorno arrivò nelle edicole il numero 1 di Topolino nel celebre formato “libretto”, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore. Una piccola rivoluzione editoriale che avrebbe cambiato per sempre il modo di leggere e collezionare fumetti nel nostro Paese.

Fino a quel momento le avventure del celebre personaggio Disney erano state proposte soprattutto in formato giornale, fin dalla prima pubblicazione italiana del 1932. Il nuovo progetto editoriale, invece, introdusse un formato completamente diverso: compatto, tascabile e composto da circa cento pagine, pensato per una lettura più agevole e continuativa.

Alla direzione della rivista c’era Mario Gentilini, figura chiave del fumetto italiano, che contribuì a definire l’identità editoriale della testata per molti anni. Il primo numero venne venduto al prezzo di 60 lire e inizialmente aveva periodicità mensile, prima di diventare quindicinale e successivamente settimanale.

Eta Beta e le prime grandi storie

Tra i contenuti più significativi del numero d’esordio compariva la saga di Eta Beta, l’eccentrico uomo del futuro creato da Bill Walsh e Floyd Gottfredson, destinato a diventare uno dei personaggi più curiosi e memorabili dell’universo disneyano.

Accanto a queste storie trovavano spazio anche avventure con Paperino, molte delle quali nate dalla straordinaria creatività di Carl Barks, autore americano che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione del mondo narrativo dei paperi.

Il mix tra avventura, umorismo e fantasia rese il nuovo formato immediatamente popolare tra i lettori italiani, soprattutto tra i più giovani, che trovarono nel fumetto una forma di evasione e immaginazione in un Paese ancora impegnato nella ricostruzione del dopoguerra.

Un laboratorio del fumetto italiano

Nel corso dei decenni Topolino è diventato molto più di una semplice rivista a fumetti. La testata ha rappresentato un vero laboratorio creativo per autori italiani, dando vita a storie originali e personaggi memorabili.

Tra gli autori che hanno contribuito alla sua storia figurano nomi importanti come Romano Scarpa, Guido Martina, Giorgio Cavazzano, fino alle nuove generazioni di sceneggiatori e disegnatori che continuano a rinnovare la tradizione disneyana italiana.

Oggi Topolino è considerato uno dei fumetti più longevi d’Europa, ancora pubblicato con regolarità e capace di mantenere un pubblico trasversale, fatto di nuovi lettori ma anche di appassionati che lo seguono da decenni.

Curiosità:

📌 Prezzo del primo numero: 60 lire

📌 Pagine: circa 100

📌 Periodicità iniziale: mensile

📌 Direttore: Mario Gentilini

A oltre settantacinque anni dalla sua uscita, il Topolino libretto n.1 è diventato un autentico oggetto di culto per collezionisti e appassionati di fumetto. Un piccolo volume nato nelle edicole dell’Italia del dopoguerra che, nel tempo, è riuscito a trasformarsi in uno dei simboli più duraturi della cultura popolare italiana.

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