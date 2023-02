Inebriante in un’estasi di profumi, colori e sapori dal mondo, Tobu Sushi Boutique ha aperto i confini di una nuova experience di gusto per gli amanti del sushi, facendo riscoprire le pietanze più ricercate, dove la magica delicatezza si mescola con il virtuosismo di un boccone divino, di alta classe.

Nato nel dicembre 2022, a Sant’Agata li Battiati come delivery, Tobu Sushi Boutique, proprio come dice lo stesso nome è un negozio, tra lusso e qualità, che offre alla sua clientela gusti e sapori unici, ricercati, mai banali e scontati, ma sempre pronti a soddisfare i palati più esigenti.

Innovativo con una preparazione meticolosa

Curato in ogni minimo dettaglio, con classe ed eleganza, si presenta in modo innovativo già dal suo packaging, con delle buste realizzate con materiale pregiato, una carta lavorata, proprio come quella delle boutique, che ne esalta il contenuto che risponde ai più alti valori di qualità delle pietanze preparate.

Capolavori d’arte culinaria, sapientemente preparati e celebrati, se vogliamo, da Joel, giovane ma intraprendente sushi man, che dal 2006 non ha mai smesso di interessarsi alle diverse culture.

Viaggiare gli ha permesso di scoprire le pietanze più ricercate, apprendendo particolari tecniche di preparazione.

Tobu del resto significa “volo” in giapponese e simboleggia proprio la voglia Tobu Sushi di girovagare tra le culture culinarie del mondo come: Argentina, Panama, Ecuador, Qatar.

Preparazioni rigorosamente artigianali è il loro punto di forza, con delle tecniche particolari, utilizzate sia per le salse, che il riso e il pesce affumicato, come salmone, tonno e pesce bianco.

Quest’ultimi vengono cucinati con un metodo antico, proveniente dalla Danimarca e dall’Argentina, e prevede l’utilizzo della legna mista a spezie.

Una preparazione meticolosa, che conferisce al sushi un sapore intenso, genuino, così come alle salse, di anguilla, unagi in Giappone, usata per sushi e roll. E poi ancora la salsa spacy, acevichada e ponzu.

Lo zenzero viene preparato sul momento, fresco e naturale, marinato con tecniche giapponesi, così come il riso, cucinato in pentola, usando un tipo di riso medio.

Tobu Sushi Boutique oggi offre tutti i vantaggi del take away, garantendo un servizio sempre rapido e flessibile, ma nel contempo ha creato anche un angolo per degustare sul posto il sushi in tutte le sue varianti, con un tavolo creato ad hoc, sempre sulla scia del concept di classe ed eleganza.

Un progetto ambizioso, dal marchio rigorosamente siciliano, che ha messo insieme due menti brillanti, quella di Joel e di un imprenditore catanese.

Il primo traguardo di una lunga serie, che già a marzo vedrà l’apertura di una nuova Boutique nella piazza principale di Trecastagni, sia delivery che con uno spazio per mangiare direttamente sul posto.

Insomma la magia di un viaggio che continua ….