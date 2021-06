Tir si ribalta lungo la Catania-Messina: traffico in tilt

Traffico congestionato stamane nel tratto Acireale-Giarre lungo l’A18 a seguito di un incidente che vede coinvolto un tir.

Il camion che trasportava generi alimentari si è ribaltato, per cause in fase di accertamento, intorno alle sei del mattino nei pressi dell’uscita per Giarre, bloccando entrambe le carreggiate e pertanto creato lunghe code. L’autista è stato soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto.

Sul posto presenti i vigili del fuoco e il personale del Cas al fine di rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza il tratto stradale.

AGGIORNAMENTO ORE 11:24

Dopo diverse ore, il tratto stradale è fruibile parzialmente.

E.G.