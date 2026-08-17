Mulder e Scully pronti a tornare? Il nuovo X-Files di Ryan Coogler riaccende la leggenda

Chris Carter lascia intendere il ritorno di Gillian Anderson e David Duchovny. Ma il nuovo capitolo della saga guarda soprattutto a una nuova generazione di agenti FBI

La verità potrebbe essere ancora là fuori. E, soprattutto, potrebbe avere di nuovo due volti familiari: Gillian Anderson e David Duchovny.

A oltre trent’anni dal debutto di The X-Files, il fenomeno televisivo creato da Chris Carter si prepara a una nuova trasformazione sotto la guida di Ryan Coogler, regista di Black Panther e Sinners. Il nuovo progetto, sviluppato per Hulu, non punta però a replicare semplicemente la coppia Fox Mulder-Dana Scully: al centro della storia ci saranno infatti due nuovi agenti dell’FBI, interpretati da Danielle Deadwyler e Himesh Patel.

Ed è proprio qui che arriva la notizia capace di far sobbalzare i fan della prima ora.

Carter: «Vedrete Mulder e Scully»

In una recente intervista con Polygon, Chris Carter ha parlato del possibile coinvolgimento dei protagonisti originali. Il creatore della serie ha dichiarato di ritenere probabile la presenza di Gillian Anderson e di aspettarsi anche quella di David Duchovny.

«Almeno Gillian, penso, apparirà nella versione di Coogler», ha spiegato Carter, aggiungendo di presumere che anche Duchovny possa esserci. In altre parole, Mulder e Scully potrebbero tornare a far parte dell’universo di The X-Files, anche se non è ancora stato chiarito quale sarà il loro ruolo né quanto spazio avranno nella nuova storia.

Una precisazione è fondamentale: non si tratta ancora di un annuncio ufficiale del casting. Le parole di Carter rappresentano un’indicazione importante, considerando il suo ruolo di produttore esecutivo del progetto, ma non equivalgono alla conferma da parte di Hulu, Anderson o Duchovny.

Gillian Anderson ha già letto il pilot

La possibilità di rivedere Dana Scully non nasce comunque dal nulla.

Gillian Anderson ha già avuto modo di leggere la sceneggiatura del pilot e ha parlato pubblicamente del confronto avuto con Coogler. L’attrice ha definito il copione molto valido, descrivendo la nuova interpretazione della serie come «diversa» e «speciale» e invitando i fan a mantenere una mente aperta.

Anderson ha inoltre sottolineato il talento di Coogler e il suo entusiasmo per il progetto. I due hanno avuto diverse conversazioni sul reboot, mentre il regista aveva già raccontato di aver contattato l’attrice e di sperare di poter realizzare qualcosa capace di rispettare sia i fan storici sia un nuovo pubblico.

Una nuova coppia al centro del mistero

Il cuore del reboot, tuttavia, sarà rappresentato da Danielle Deadwyler e Himesh Patel, chiamati a interpretare due personaggi completamente nuovi.

La premessa ufficiale del progetto parla di due agenti dell’FBI molto diversi tra loro che sviluppano un legame quando vengono assegnati a una divisione rimasta a lungo inattiva e dedicata ai casi legati a fenomeni inspiegabili.

Patel ha confermato che lui e Deadwyler non interpreteranno una nuova versione di Mulder e Scully, ma personaggi originali. L’attore ha inoltre rivelato che le riprese del pilot sono terminate, lasciando intendere che, al momento, il futuro della serie dipenda ancora dalla decisione di Hulu di ordinare o meno una stagione completa.

Il pilot è già realtà

Un altro elemento importante emerso nelle ultime settimane è che il progetto non è più soltanto sulla carta.

Ryan Coogler ha infatti completato le riprese del pilot, dopo una produzione durata tra maggio e giugno. Secondo le informazioni disponibili, Hulu ha per ora ordinato il solo episodio pilota e non ha ancora dato il via libera a una stagione completa.

Il regista sembra inoltre voler imprimere al progetto un’identità visiva ambiziosa. Alcuni report riferiscono che il pilot, della durata di circa due ore, sarebbe stato girato in 65 mm, con Autumn Durald Arkapaw alla fotografia, già collaboratrice di Coogler in Sinners. Si tratta però di informazioni riportate da fonti di settore e non ancora accompagnate da un annuncio ufficiale di Hulu.

Il difficile equilibrio tra nostalgia e futuro

La vera sfida di Coogler sarà proprio questa: come rilanciare The X-Files senza trasformarlo in una semplice operazione nostalgia?

La serie originale, trasmessa per la prima volta nel 1993, ha costruito il proprio mito sulla dinamica tra Mulder, il credente disposto a inseguire ogni teoria sugli extraterrestri e sul paranormale, e Scully, la scienziata razionale chiamata continuamente a mettere in discussione le sue convinzioni.

Quella formula ha prodotto undici stagioni complessive, due film e un’eredità culturale che continua a essere riconoscibile a più di tre decenni dal debutto.

Coogler sembra però intenzionato a non limitarsi a riproporre quella formula. Il progetto dovrebbe conservare elementi caratteristici della serie, compreso il concetto dei cosiddetti “mostri della settimana”, affiancandoli a una nuova mitologia e a personaggi completamente nuovi.

Ed è proprio qui che l’eventuale ritorno di Mulder e Scully potrebbe assumere un significato particolarmente interessante: non più protagonisti assoluti, ma custodi della memoria della serie e ponte narrativo verso il nuovo universo.

Una coincidenza dal sapore nostalgico

Il momento scelto per rilanciare The X-Files non potrebbe essere più significativo.

Proprio in questi giorni è tornato disponibile anche The X-Files: I Want to Believe, il film del 2008 con Duchovny e Anderson, in una nuova versione curata da Chris Carter e più vicina alla sua originaria visione horror.

Da una parte, dunque, il passato viene riscoperto e rielaborato; dall’altra, il futuro della saga prende forma sotto la guida di uno dei registi più interessanti della nuova Hollywood.

E mentre il pilot di Coogler è già stato girato, una domanda continua a dominare il dibattito tra i fan: Mulder e Scully torneranno davvero?

Per ora la risposta ufficiale è ancora sospesa. Ma se Chris Carter ha ragione, la verità potrebbe essere molto più vicina di quanto sembri.

I want to believe.

jacktoto