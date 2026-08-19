The Fame, 18 anni dopo: il disco con cui Lady Gaga cambiò il volto del pop

Il 19 agosto 2008 il nome Lady Gaga cominciava a diventare familiare. Non era ancora la superstar capace di riempire gli stadi, vincere premi e conquistare anche il cinema. Era una giovane artista che si affacciava sulla scena musicale con un album destinato, molto presto, a diventare uno dei simboli del pop di quegli anni.

The Fame arrivava in un momento nel quale la musica internazionale stava cambiando rapidamente. Gaga aveva scelto di entrarci con un’identità precisa, fatta di dance, elettronica, melodie immediate e un’immagine che non lasciava certo passare inosservata.

Poi arrivò “Just Dance”

Le radio iniziarono a trasmetterla senza sosta e, poco dopo, “Poker Face” trasformò quella nuova artista in una presenza internazionale. LoveGame e Paparazzi completarono il percorso, mentre il pubblico iniziava a capire che dietro quelle canzoni esisteva qualcosa di molto più grande di un semplice progetto discografico.

Gaga aveva un’idea precisa di pop

La musica doveva convivere con la moda, con la provocazione, con il teatro e con la costruzione di un’immagine capace di raccontare qualcosa. Ogni apparizione diventava parte dello spettacolo, ogni look contribuiva a definire un personaggio che, in realtà, non sembrava avere alcuna intenzione di rispettare le regole già scritte.

Lady Gaga stava costruendo il proprio linguaggio

E The Fame raccontava proprio quello che suggeriva il titolo: il desiderio di successo, la ricerca dell’attenzione, il fascino della celebrità e anche il lato meno luminoso di quel mondo.

In “Paparazzi”, forse più che altrove, emergeva questa contraddizione. La fama poteva essere desiderata e contemporaneamente diventare un’ossessione. Il pubblico poteva essere amato e, allo stesso tempo, rappresentare lo sguardo dal quale era impossibile sottrarsi.

Nel giro di poco tempo, il fenomeno Gaga sarebbe cresciuto ancora.

Arrivò The Fame Monster con “Bad Romance”, poi Born This Way, ARTPOP, Joanne. Arrivarono nuove trasformazioni, nuovi personaggi, nuove sonorità e una carriera capace di attraversare anche il cinema fino alla consacrazione di A Star Is Born.

Ma il primo capitolo rimane lì, immutato

19 agosto 2008.

Una data che oggi può sembrare lontanissima e che invece basta una canzone per riportare immediatamente alla memoria. Just Dance nelle radio, Poker Face nelle classifiche, i videoclip trasmessi continuamente e quella ragazza bionda, eccentrica e determinata che sembrava arrivata dal futuro.

Diciotto anni dopo, The Fame non è soltanto un album da ricordare. È la fotografia di un momento preciso della musica pop, quello in cui Lady Gaga ha aperto la porta e ha fatto capire a tutti che, da quel momento in poi, sarebbe stato impossibile non accorgersi di lei.

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