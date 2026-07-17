Viaggiare nell’incantevole Thailandia: le isole più belle da visitare, da quelle turistiche a quelle più selvagge

La Thailandia rappresenta una delle mete esotiche più sognate dai viaggiatori italiani, grazie anche al cinema che ha fatto conoscere meglio questo affascinante paese scegliendolo come cornice per molti film famosi, come The Beach, Una notte da leoni 2 e Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro.

In questo articolo andiamo alla scoperta delle magnifiche isole thailandesi, da quelle più famose a quelle più selvagge e meno note. Prima però alcuni piccoli consigli di viaggio che possono tornare molto utili. In linea generale il periodo migliore per visitare la Thailandia è compreso tra gennaio e febbraio, poiché le temperature sono piuttosto miti e l’umidità è contenuta. Tuttavia dipende molto dalle zone visitate, quindi è consigliabile informarsi bene sulle condizioni climatiche del posto prima di partire.

Un altro consiglio prezioso è quello di sottoscrivere un’assicurazione viaggio Thailandia, poiché si tratta di una vacanza che nasconde insidie e pericoli. Assicurazioni viaggio come Imaway offrono soluzioni flessibili e su misura, che consentono di sottoscrivere le coperture più adeguate secondo i propri itinerari.

A questo punto possiamo conoscere le isole più affascinanti di questo incantevole paese. Una delle più famose è Koh Samui e deve la sua notorietà soprattutto al fatto che si trova a meno di un’ora d’auto dall’aeroporto di Bangkok. Benché le spiagge principali possano essere sovraffollate, si può affittare un’auto per girare l’isola e trovare lidi meno affollati.

Altra isola famosissima è Koh Phi Phi Don, che ha visto la sua fama crescere dopo aver fatto da sfondo al già citato film The Beach con Leonardo Di Caprio. Magari l’isola ha perso un po’ del suo fascino selvaggio, poiché si è sviluppato maggiormente il turismo, ma resta comunque un paradiso terrestre mozzafiato.

Per i viaggiatori che amano fare escursioni con lo zaino in spalla, la meta ideale è Koh Phangan. È possibile pernottare in romantici bungalow in riva al mare, circondati da esotiche palme e noci di cocco. Sulla grande spiaggia di Haad Rin, in occasione di ogni luna piena, si tiene il famoso festival musicale noto come Full Moon Party. È un’esperienza unica, con diversi palchi allestiti in riva al mare e spettacoli con laser show, ballando con la musica suonata dai vari dj tutta la notte. È tradizione indossare maglie fluorescenti e farsi dipingere il corpo con vernici al neon.

Koh Tao è invece la meta prediletta per chi ama il diving. Qui il turismo non è ancora sviluppato del tutto, infatti non ci sono molti ristoranti né mercatini sull’isola. Il diving è una delle principali attività ed è possibile immergersi nuotando in compagnia degli innocui squali balena.

Infine ci sono altre isole altrettanto belle, ma meno conosciute e lontane dai tradizionali circuiti di massa. Tra queste possiamo citare Koh Mak, Khao Sok, Koh Lipe, Koh Kradan, Koh Jum e Koh Talu. Non sono facilissime da raggiungere, ma l’arrivo su questi angoli di paradiso ripaga di ogni sforzo fatto.