Nati entrambi nell’America dell’Ottocento, questi due movimenti religiosi vengono talvolta associati al protestantesimo. Ma le differenze storiche e teologiche sono profonde: ecco perché non possono essere considerati confessioni protestanti in senso proprio.

Quando si parla di cristianesimo, non sempre le classificazioni religiose sono così semplici come sembrano. Cattolici, ortodossi e protestanti rappresentano le principali tradizioni del cristianesimo storico, ma accanto a queste esistono numerosi movimenti religiosi che si richiamano alla figura di Gesù Cristo e alla Bibbia, pur presentando differenze dottrinali sostanziali.

È il caso dei Testimoni di Geova e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente conosciuti come mormoni. Entrambi sono nati negli Stati Uniti nel XIX secolo e, proprio per il contesto storico in cui si sono sviluppati, vengono talvolta accostati al mondo protestante. Ma è corretto definirli protestanti?

La risposta, dal punto di vista storico e teologico, è generalmente negativa.

Il protestantesimo e le sue origini

Per comprendere la questione bisogna partire dalla Riforma protestante del XVI secolo, avviata convenzionalmente nel 1517 con Martin Lutero. Da quel movimento ebbero origine diverse tradizioni cristiane, tra cui luteranesimo, calvinismo e anglicanesimo, alle quali si aggiunsero successivamente battisti, metodisti, pentecostali e numerose altre denominazioni.

Nonostante le differenze interne, queste confessioni condividono un legame storico con la Riforma e, nella loro forma tradizionale, il riconoscimento della dottrina della Trinità: un solo Dio in tre Persone, Padre, Figlio e Spirito Santo.

È proprio su questo e su altri punti fondamentali che emergono le distanze rispetto ai Testimoni di Geova e ai mormoni.

Testimoni di Geova: radici nell’ambiente religioso protestante, ma identità distinta

Il movimento dei Testimoni di Geova si sviluppò negli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento, attorno al gruppo di studio biblico fondato da Charles Taze Russell.

Il contesto era quello del risveglio religioso americano, caratterizzato da movimenti avventisti e da una forte attenzione allo studio delle profezie bibliche.

Tuttavia, le loro convinzioni si allontanano sensibilmente dalla teologia protestante tradizionale.

I Testimoni di Geova rifiutano la dottrina della Trinità e non considerano Gesù Cristo Dio onnipotente. Nella loro interpretazione, Gesù è il Figlio di Dio, una creatura spirituale distinta da Geova, identificata prima della sua vita terrena con l’arcangelo Michele.

Anche la loro concezione della salvezza, della Chiesa, dell’anima e della vita dopo la morte presenta caratteristiche specifiche.

Pertanto, pur essendo nati in un ambiente religioso influenzato dal protestantesimo americano, i Testimoni di Geova costituiscono una realtà religiosa autonoma, non riconducibile alle confessioni protestanti storiche.

I mormoni: una pretesa restaurazione del cristianesimo originario

Una vicenda differente, ma altrettanto significativa, è quella della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, fondata da Joseph Smith nel 1830.

Anche in questo caso siamo nell’America dell’Ottocento, un periodo segnato da intensi risvegli religiosi e dalla nascita di numerosi movimenti cristiani.

Joseph Smith dichiarò di aver ricevuto rivelazioni divine che avrebbero portato alla restaurazione della Chiesa originaria di Gesù Cristo.

Oltre alla Bibbia, i mormoni riconoscono altri testi sacri, tra cui il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo.

La loro concezione di Dio si distingue nettamente da quella delle Chiese cattolica, ortodossa e protestanti tradizionali. Padre, Figlio e Spirito Santo sono infatti considerati tre esseri distinti, uniti nella volontà e nello scopo, ma non un unico Dio in tre Persone secondo la formulazione del dogma trinitario.

Anche i mormoni, dunque, non si considerano una confessione nata dalla Riforma protestante, ma una restaurazione della Chiesa cristiana delle origini.

La Trinità: il principale elemento di distinzione

Uno degli aspetti più importanti per comprendere le differenze è proprio la dottrina della Trinità.

Le principali tradizioni cattoliche, ortodosse e protestanti professano la fede in un unico Dio in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo.

I Testimoni di Geova rifiutano questa dottrina e sostengono che Geova sia l’unico Dio onnipotente, mentre Gesù è il suo Figlio e lo Spirito Santo è la forza attiva di Dio.

I mormoni, invece, distinguono nettamente le tre persone divine, considerate esseri distinti.

Non si tratta, quindi, di semplici differenze interpretative su aspetti secondari della fede, ma di divergenze che riguardano la stessa concezione di Dio e la natura di Gesù Cristo.

Una distinzione necessaria, senza pregiudizi

Definire correttamente un movimento religioso non significa esprimere un giudizio sul valore della fede dei suoi aderenti. Significa, piuttosto, rispettarne l’identità e comprenderne la storia.

I Testimoni di Geova e i mormoni condividono con altre tradizioni cristiane il riferimento a Gesù Cristo e alla Bibbia, ma possiedono strutture teologiche, testi di riferimento e concezioni dottrinali differenti.

Per questo motivo, nella classificazione storico-religiosa, vengono generalmente considerati movimenti religiosi autonomi, distinti dal protestantesimo storico.

La conclusione è dunque chiara: non tutti i movimenti religiosi che si richiamano a Gesù Cristo e alla Bibbia possono essere definiti protestanti. Le origini storiche, il patrimonio dottrinale e il modo di intendere la fede cristiana sono elementi indispensabili per distinguere le diverse tradizioni religiose.

Una distinzione che non vuole alimentare contrapposizioni, ma favorire una conoscenza più corretta e consapevole del panorama religioso contemporaneo.