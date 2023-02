Per l’Acireale arriva la terza sconfitta consecutiva. La compagine granata ha offerto una brutta prestazione perdendo 1-0 contro il Real grazie al gol di Naspolo al 56′ che mette in rete dopo una parata dell’estremo difensore granata. Una sconfitta che vale doppio visto che arriva con una diretta concorrente per la salvezza. Dopo questa caduta, l’Acireale scivola al 15° posto con 23 punti quindi in piena zona playout. Al termine della partita il tecnico acese Ignoffo ha commentato con parole molto pesanti questa sconfitta. Di seguito le sue dichiarazioni apparse sullla pagina ufficiale Facebook della società:

“Intanto dobbiamo farci tutti un bagno di umiltà e chiedere soprattutto scusa a quella gente che è venuta e che crede in noi. Mi vergogno dello spettacolo che abbiamo offerto oggi e al di là del risultato sono mortificato per l’atteggiamento della squadra in campo e mi assumo le mie responsabilità. I ragazzi devono metterci qualcosa in più. Il calcio alcune volte non ti permette di esperimenti al meglio ma quantomeno lo spirito non deve mancare mai, questo non è modo di approcciare una partita. Tutte le partite per noi sono importanti e sono scontri salvezza. Bisogna cambiare totalmente registro”.

Nel prossimo turno l’Acireale affronterà il Santa Maria Cilento che a questo punto diventa un match assai delicato con i granata che non possono più permettersi di compiere altri passi falsi cercando di ottenere quei tre punti fondamentali e regalare ai tifosi una vittoria che ormai manca da tempo.

Credit ph. Davide De Maida