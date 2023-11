L’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo adotta il piano operativo per la telemedicina. Con quest’ultima s’intende la modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località (cit. LG Ministero della Salute). L’obiettivo del piano operativo aziendale è quello di offrire una serie di benefici nella gestione e nell’assistenza delle persone con patologie croniche, migliorando l’accesso alle cure e la loro continuità, con il fine ulteriore di garantire anche un supporto emotivo per i pazienti e le loro famiglie.

La ratio di fondo è quella di attivare un upgrade tecnologico e funzionale che permetta di garantire una continuità assistenziale attraverso le cure anche e fino al domicilio del paziente; rinnovare i piani terapeutici; monitorare e migliorare l’intervento riabilitativo, la personalizzazione delle attività e la programmazione dei trattamenti sulla base delle esigenze del paziente; aumentare l’efficienza dei servizi riabilitativi domiciliari (consentendo la presa in carico di un maggior numero di assistiti bisognosi di assistenza e/o la riduzione dei costi per il servizio sanitario); favorire l’attività di sorveglianza, di educazione sanitaria e l’applicazione o l’adozione di corrette pratiche di cura; supportare nella prevenzione e gestione dei disturbi cognitivo-comportamentali, funzionali e affettivi, favorendo consulenze online con specialisti che forniscono consigli e orientamenti utili per il supporto emotivo.

Le macrofunzionalità che la piattaforma progettata offrirà daranno l’opportunità di configurare percorsi di cura abilitati dalla tecnologia: componente software di televisita, con possibilità di integrazione con il tariffario regionale e teleconsulto; implementazione dei moduli di telemonitoraggio dei parametri fisiologici vitali, compresa la necessaria predisposizione all’integrazione con i dispositivi elettromedicali Bluetooth da affidare ai pazienti domiciliati; componente di teleriabilitazione e funzionalità Patient Relationship Management (PRM).

La Televisita e la Telerefertazione consentiranno di gestire i seguenti servizi: prima visita; consulti o second opinion e visite di controllo per follow up. Tutti i servizi saranno resi accessibili mediante un’area riservata al paziente nel quale sarà resa disponibile la funzionalità di Patient Portal a uso del paziente domiciliato. La telemedicina, grazie all’utilizzo dei real world big data, assume una rilevanza strategica nell’ambito dei sistemi informativi sanitari supportando gli operatori nel processo di cura e i servizi a essa connessi corredano i sistemi cardine delle realtà già informatizzate, quali ad esempio l’FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico). Per ulteriori dettagli è possibile consultare la delibera numero 2016 del 20 novembre 2023 pubblicata sul sito aziendale.