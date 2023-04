Cinquanta studenti dell’Università di Catania potranno partecipare a uno stage residenziale in occasione della tredicesima edizione del Taobuk Festival – See Sicily, il festival letterario internazionale ideato e diretto da Antonella Ferrara che si terrà a Taormina dal 15 al 19 giugno prossimi. Grazie a un accordo triennale fra l’Ateneo e l’Associazione culturale Taormina Book Festival, che interviene a consolidare e potenziare le precedenti esperienze di collaborazione realizzate con il dipartimento di Scienze umanistiche, verrà offerta agli studenti universitari la possibilità di svolgere un’esperienza formativa tramite il tirocinio presso la direzione artistica, la segreteria organizzativa e l’ufficio stampa del festival e la partecipazione al campus, consistente in una serie di attività e di incontri con importanti esponenti nazionali ed internazionali del mondo del giornalismo, della letteratura, del cinema e del teatro, riuniti nella ‘perla dello Jonio’ intorno al tema “Le libertà”.

Le tappe di avvicinamento al festival vero e proprio saranno quest’anno articolate in quattro Masterclass gratuite sul tema prescelto, promosse nelle sedi dell’Ateneo e coordinate da docenti universitari, che vedranno dal 4 al 25 maggio gli interventi di giornalisti delle principali testate nazionali. Giovedì 4 maggio, nella sede del dipartimento di Matematica e Informatica, l’inviato ed editorialista del Corriere della Sera Massimo Sideri terrà un incontro sul tema “Dal blu egizio al blu dell’intelligenza artificiale: come la tecnologia ha influenzato la cultura”. L’11 maggio, al Disum, Roberta Scorranese della redazione Eventi culturali del Corriere della Sera parlerà di “Arte e Libertà”, lunedì 22 maggio al dipartimento di Scienze politiche e sociali l’inviato di guerra del Corriere Andrea Nicastro affronterà il tema “I media e la voce delle libertà”. Infine, giovedì 25 maggio, la vicecaposervizio del Sole 24 ore, Serena Uccello, interverrà sul tema “Empowerment femminile e parità di genere”.

Per essere selezionati per lo stage residenziale, gli studenti dell’Ateneo interessati dovranno partecipare ad almeno tre delle Masterclass, inviando all’indirizzo centro.teatrale@unict.it, una mail con oggetto “candidatura stage taobuk” e indicando il proprio nominativo, il numero di matricola, specificando il corso di laurea di appartenenza e il titolo dei seminari a cui si è preso parte, nel periodo dal 25 al 30 maggio. Agli studenti che svolgeranno lo stage potranno inoltre essere rilasciati crediti formativi universitari, sulla base del regolamento didattico del corso di studi di appartenenza. «Siamo davvero lieti di rafforzare la collaborazione con Taobuk – afferma il rettore Francesco Priolo -, supportando ad ampio raggio il festival, a partire da questa edizione, e offrendo ai nostri studenti l’opportunità di compiere un’esperienza formativa sul campo, densa e proficua. Inoltre tutti coloro che saranno selezionati avranno la possibilità di incontrare ‘a tu per tu’ importanti personaggi del panorama culturale internazionale, approfondendo preventivamente le importanti tematiche che saranno al centro della rassegna tramite le masterclass promosse nei nostri dipartimenti».

«Nella fase propedeutica a questa tredicesima edizione – ha detto Antonella Ferrara, direttore artistico del festival – in collaborazione con l’Università di Catania, abbiamo ideato un cronoprogramma su temi che anticipano i filoni tematici del concept 2023, in grado di potenziare e integrare l’offerta accademica e curriculare di cui gli studenti beneficiano, come supporto formativo agli stage residenziali. L’ampio ed eterogeneo spettro di attività sottese alla programmazione e alla produzione culturale del festival, infatti, non solo ben si coniuga con gli orientamenti e obiettivi di tale offerta, ma permette anche agli studenti coinvolti di fare tesoro di quanto appreso durante le masterclass».