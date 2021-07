Tampone obbligatorio per arrivi da Francia, Grecia e Olanda

Sicilia blindata: tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Le stesse misure di prevenzione anti Covid sono già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei, come disposto dal ministero della Salute.

Intanto aumentano i contagi sull’Isola e avanza lo spettro della zona gialla. Ieri il bollettino del Ministero della Salute segnalava 552 nuovi positivi in appena 24h e dopo ben quattro giorni, purtroppo, anche tre vittime.

La Sicilia si tinge sempre più di rosso

Scattano così altre due zone rosse in Sicilia e più precisamente nell’agrigentino: Favara e Caltabellotta dove a determinare il “lockdown” è stato un focolaio a seguito di un banchetto nuziale. Le restrizioni saranno in vigore dal 22 al 29 luglio.

E.G.