Dolce & Gabbana presenta due nuovi prodotti della linea Solar Glow, la capsule Sweet Glow.

E’ in arrivo l’estate e il brand Dolce & Gabbana ha pensato a due nuovi prodotti make up per illuminare il viso. Due prodotti che si aggiungeranno alla Solar Glow Collection. Due novità beauty in vista dell’estate siciliana 2022 e che regaleranno un nuovo effetto luminoso alla nostra pelle.

Per promuovere la nuova capsule collection ancora una volta come testimonial è stata scelta Bianca Balti. La capsule composta da due prodotti si chiama Sweet Glow. Le gocce Solar Glow Universal Radiance Drops e l’’lluminating Powder Duo in 2.1 Tender Apircot. I prodotti sprigionano un profumo floreale che ricorda proprio l’estate siciliana. La pelle non sarà dunque solo luminosa ma anche profumata.

Le gocce SolarGlow Universal Radiance Drops si applicano sulla pelle prima o dopo il fondotinta. Possono anche essere aggiunte alla crema idratante. In caso di pelle abbronzata e quando quindi non è necessario applicare il fondotinta, possono essere utilizzate da sole semplicemente per illuminare e per un effetto pelle nuda. La vitamina E presente nelle gocce come negli altri prodotti della Mediterranean Glow Complex assicura un effetto antiossidante e assicura un’idratazione fino a 8 ore. Il packaging richiama come sempre la Sicilia con motivi Maiolica. L’lluminating Powder Duo in 2.1 Tender Apircot è invece una polvere in due tonalità: un albicocca luminoso e perlaceo e un arancio intenso. Anche per questo secondo prodotto il packaging ha il motivo maiolica.