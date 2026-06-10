Superman compie 88 anni: il supereroe che cambiò per sempre il fumetto

L’esordio dell’Uomo d’Acciaio su Action Comics #1 segnò la nascita dell’era moderna dei supereroi e trasformò un’intera industria culturale.

Il 10 giugno 1938 è una data che ogni appassionato di fumetti dovrebbe ricordare. Quel giorno fece il suo debutto Superman, il personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster destinato a rivoluzionare il linguaggio del fumetto e a diventare una delle icone più riconoscibili della cultura pop mondiale.

L’esordio avvenne sulle pagine di Action Comics #1, albo pubblicato dalla casa editrice che sarebbe poi diventata la DC Comics. In copertina, un uomo in costume solleva un’automobile sopra la testa mentre i passanti fuggono terrorizzati: un’immagine destinata a entrare nella storia dell’editoria e dell’immaginario collettivo.

Prima di Superman esistevano personaggi avventurosi, investigatori mascherati e protagonisti dotati di abilità straordinarie. Tuttavia, nessuno aveva incarnato in modo così compiuto il concetto di “supereroe”. Con la sua forza sovrumana, la capacità di compiere imprese impossibili e una doppia identità segreta, Clark Kent inaugurò un modello narrativo che avrebbe influenzato generazioni di autori e lettori.

L’impatto del personaggio fu immediato. Il successo commerciale di Superman spinse gli editori a investire in nuovi eroi mascherati, aprendo la strada alla cosiddetta “Golden Age” del fumetto americano. Nel giro di pochi anni sarebbero arrivati Batman, Wonder Woman, Capitan Marvel e numerosi altri protagonisti che ancora oggi occupano un posto centrale nell’industria dell’intrattenimento.

Ma il valore di Superman va oltre il suo ruolo storico. Nato negli anni della Grande Depressione e alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il personaggio divenne presto il simbolo di ideali come giustizia, speranza e responsabilità. Nel corso degli anni ha saputo adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali senza perdere la propria identità, trasformandosi da semplice eroe dei pulp a vero e proprio mito contemporaneo.

La sua influenza si è estesa ben oltre il fumetto. Serie radiofoniche, cartoni animati, film, romanzi e videogiochi hanno contribuito a rendere Superman un fenomeno globale. Ancora oggi il simbolo della “S” è riconosciuto in ogni angolo del pianeta, al pari dei più celebri marchi commerciali.

A distanza di 88 anni dal suo debutto, l’Uomo d’Acciaio continua a rappresentare un punto di riferimento per il genere supereroistico. In un panorama narrativo profondamente mutato, dominato da universi condivisi e produzioni multimiliardarie, Superman resta il modello originario da cui tutto ebbe inizio.

Perché prima degli Avengers, della Justice League e dei cinecomic che dominano il botteghino mondiale, c’era un ragazzo proveniente da un pianeta lontano che decise di usare i propri poteri per aiutare gli altri. E da quel momento il fumetto non fu più lo stesso.