Tra le mille diavolerie che l’intelligenza artificiale ci mette (apparentemente) nelle nostre mani, c’è quella di fare rivivere i nostri beniamini, sia pur passati “dall’altra parte”. Ecco quindi scorrere, davanti a noi, i protagonisti dei uno dei film che ha segnato l’infanzia di noi, nati nei turbolenti Anni Settanta del Novecento. Avevamo davvero bisogno di eroi solari e positivi, in grado di farci dimenticare, per un momento, il clima di violenza che ci circondava.

«Superman», film condotto dalla regia di Richard Donner, aveva come protagonista un brillante di Christopher Reeve, all’epoca esordiente. «Terribilmente americano, di più non si può dire»: il commento lapidario espresso da un giovane “impegnato” degli Anni Settanta, alludeva forse alla foto di Mussolini esposta sulla scrivania del perfido magnate-tecnocrate Luthor? Con buona pace dei milanesi che visionavano la prima italiana del film in quel del cinema «Odeon» o «Val Verme», il successo mondiale del film che ha aperto la strada ai cinecomic del presente è stato inarrestabile.

Lo stesso Reeve ha conseguito, nel 1979, il BAFTA, altrimenti sciolto in British Academy of Film and Television Arts, conferito agli attori dilettanti “in odore” di un futuro Premio Oscar. Di Oscar, dopo il 1979, il fu brillante attore newyorkese non ne conseguirà. Tuttavia, rimarranno indelebili gli effetti speciali, il garbo del protagonista, la trama, perfettamente accessibile a tutti. Poco importa se il Goffredo Fofi di turno si accapigliava sulla mancanza di un marcato profilo politico, mai riversato nella pellicola.

Mai riversato? Cari critici militanti del tempo che fu, il supereroe che ci accompagna dal 1937, grazie alla fantasia del duo ebraico-statunitense di Jerry Siegel e Joe Shuster, perché fingete di non vedere? Tanto Klark Kent quanto il suo alter ego, il celeberrimo Superman, rappresenta, in quanto unica persona, il Supereroe che di politico ha tutto.

Individualità, aiuto ai deboli, tutela dell’iniziativa privata, senso della monogamia, rischio e vita nella società di mercato, rispetto per la sacralità della vita: il fatto che Superman non voli nella direzione da voi indicata, fino a qualche decennio fa del tutto imperante, non significa che il Supereroe per antonomasia si disinteressi dei problemi sociali.

Risuona, nel nostro vivido ricordo, la dizione tersa e cristallina di Pino Colizzi (1937‒2026), voce italiana che dava suono, melodia, incisività alla naturale fisicità di Cristopher Reeve, prima che la tragica caduta da cavallo, in quel terribile e nefasto 27 maggio del 1995, condannasse l’amatissimo attore statunitense dapprima a una vita da paraplegico sulla sedia a rotelle, infine alla morte prematura, sopraggiunta il 10 ottobre del 2004, per arresto cardiaco, presso il Northern Westchester Hospital di Mount Kisco, a New York.

«Sei ancora tu. E io ti amo»: le parole della moglie Dana Reeve, hanno aiutato l’attore a vivere nell’ultimo decennio di una vita, vissuta su una sedia a rotelle. Essere Superman non richiede, necessariamente, di indossare una calzamaglia di colore blu, con una gigantesca S rossa al centro. Dismessi i panni da eroe cinematografico, Reeve ci lascia l’eredità più preziosa: solo la cura degli affetti familiari potrà davvero salvarci dalle perfide grinfie del Luthor di turno!

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Come ci piace immaginare il cast del primo, modernissimo, «Superman»? Basta vedere, gioire e lasciare che i lucciconi solchino il viso, a confronto con la foto che vi proponiamo. Siamo nel 1977, a New York, in un momento di pausa dalla lavorazione di «Superman». Da sinistra a destra, per chi vede lo schermo, possiamo vedere l’attrice Margot Kidder (1948‒2018), indimenticabile nei panni della giornalista Loris Lane, Christopher Reeve (1952‒2004) con la maglia di Superman, “divisa” che lo ha reso celebre in tutto il mondo, e Gene Hackman (1930‒2025), magistrale e caricaturale nell’interpretazione del perfido Lex Luthor. Rivedete, scoprite, commentate questo film. Un alone di questo Superman, una traccia, un rimando vi accompagnerà per tutta la vita!)

Autodafé Immaginato, puntata n° 108 di mercoledì 18 novembre 2026