Il film di Super Mario Bros., diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha registrato il migliore esordio del 2023, con 5,7 milioni su quattro giorni e 6,9 milioni in totale. Un risultato davvero ottimo quello di Super Mario Bros. – Il film, che ha registrato una media di 10.172 euro su 562 schermi. Occupa così il primo post nella top ten della settimana. In seconda posizione, Air – La storia del grande salto; terzo John Wick 4; quarto Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri; quinto I tre moschettieri: D’artagnan; ed in sesta posizione Mia.

Super Mario Bros. la trama

Super Mario Bros. – Il Film vede i due fratelli idraulici Mario e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea. Si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto.

Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Fortunatamente nella sua missione può contare sull’amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della guerriera Principessa Peach, alle prese con l’imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l’attacco di Bowser.

Questa non è certamente un’opera d’animazione geniale, ma riesce a essere memorabile: non solo per il marchio che traspone al cinema, ma per il modo sereno con cui Mario affronta l’impresa. Utilizzando lo stesso gameplay dei giochi di piattaforme come fondamento del tragitto dell’eroe Mario, aiuta a guardare con molto più rispetto i valori che il game design trasmette ai giocatori da generazioni. Non si evince nel protagonista l’accanimento verso la vittoria bensì la resilienza. Sarà questo il motivo per il quale Super Mario Bros. ha suscitato l’interesse di molti e dato vita a giudizi più che positivi.