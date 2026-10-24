Super Eroi Classic raggiunge il numero 500: la storia Marvel continua a vivere in edicola

Dalle origini di Spider-Man alle grandi saghe degli anni Ottanta, la collana celebra un traguardo importante per il fumetto italiano. Nata nel 2017, la pubblicazione guarda già al futuro con nuove uscite.

Cinquecento numeri, centinaia di storie e un viaggio lungo quasi dieci anni nell’universo dei supereroi Marvel. Super Eroi Classic raggiunge un traguardo significativo, confermandosi una delle iniziative editoriali più longeve nel panorama delle collane a fumetti distribuite in abbinamento ai quotidiani italiani.

Il numero 500, disponibile dal 20 ottobre 2026, rappresenta molto più di una cifra tonda. È il simbolo di un progetto che, partito nel 2017, ha saputo accompagnare generazioni di lettori alla scoperta delle avventure che hanno contribuito a costruire l’immaginario Marvel. Un percorso che ha attraversato epoche, stili narrativi e trasformazioni del fumetto americano, mantenendo al centro il fascino delle storie originali.

Una scommessa nata nel 2017

Quando Super Eroi Classic arrivò in edicola, l’obiettivo era recuperare e riproporre le grandi avventure classiche dei personaggi Marvel, offrendo ai lettori la possibilità di riscoprire le origini di un universo narrativo entrato ormai nella cultura popolare mondiale.

Realizzata in collaborazione con Panini Comics e distribuita attraverso le iniziative editoriali legate a La Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, la collana ha costruito progressivamente un percorso attraverso le serie storiche della Casa delle Idee.

A guidare il progetto è Fabio Licari, che ha ideato la collana e continua a curarla in collaborazione con Panini Comics. Come raccontato a Fumettologica nell’ottobre 2026, il traguardo dei 500 numeri non era affatto scontato all’inizio dell’avventura editoriale.

Il successo della pubblicazione dimostra come esista ancora un pubblico disposto a investire tempo e passione nella lettura su carta, soprattutto quando si tratta di recuperare storie che hanno segnato la storia del fumetto.

Da Spider-Man ai Fantastici Quattro: un universo da riscoprire

Il viaggio di Super Eroi Classic affonda le proprie radici negli anni Sessanta, quando autori come Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko contribuirono a rivoluzionare il genere supereroistico, dando vita a personaggi dotati non soltanto di poteri straordinari, ma anche di fragilità, dubbi e conflitti personali.

Spider-Man, i Fantastici Quattro, Hulk, Thor e Iron Man sono alcuni dei protagonisti di questo lungo percorso. Nel corso delle uscite si sono affiancati anche gli Avengers, gli X-Men, Devil, i Difensori e numerosi altri personaggi, ampliando progressivamente lo sguardo sull’universo Marvel.

La particolarità della collana è proprio la possibilità di seguire l’evoluzione delle storie nel tempo. Non soltanto una selezione di avventure celebri, ma un percorso che permette di osservare i cambiamenti nella scrittura, nel disegno e nel modo di raccontare i supereroi.

Dalle tavole che hanno definito il linguaggio dei fumetti Marvel alle saghe successive, il lettore può ritrovare personaggi familiari e, allo stesso tempo, scoprire aspetti meno conosciuti della loro storia editoriale.

La carta, il collezionismo e il valore della memoria

In un’epoca dominata dalla fruizione digitale e dalla disponibilità immediata dei contenuti, il traguardo di Super Eroi Classic richiama l’attenzione anche sul rapporto tra lettori, carta stampata e collezionismo.

Per molti appassionati, ogni volume è parte di una raccolta da conservare, ordinare e completare. Le coste dei libri allineate sugli scaffali diventano la testimonianza concreta di un percorso seguito settimana dopo settimana.

C’è poi il valore della memoria. I lettori che hanno conosciuto i supereroi attraverso le storiche pubblicazioni italiane possono ritrovare personaggi e atmosfere legati alla propria giovinezza. Per chi si è avvicinato più recentemente ai fumetti, invece, la collana rappresenta un’occasione per esplorare le radici di protagonisti oggi celebri anche grazie al cinema, alle serie televisive e ai videogiochi.

È questo incontro tra generazioni a rendere interessante un’iniziativa che non si limita a riproporre materiale del passato, ma contribuisce a mantenerlo accessibile a nuovi lettori.

Il numero 500 non è un punto d’arrivo

La notizia più interessante per i collezionisti è che il traguardo dei 500 numeri non coincide con la conclusione della collana.

I programmi editoriali prevedono infatti una nuova fase di pubblicazione, con ulteriori uscite che proseguiranno il percorso attraverso le avventure dei principali protagonisti Marvel. La settima parte della collana è destinata a coprire i numeri dal 451 al 500, mentre una successiva fase editoriale è già prevista per continuare la numerazione.

Il viaggio, dunque, non si ferma qui. Le storie di Spider-Man, degli Avengers, di Thor, di Hulk e degli altri eroi continueranno ad accompagnare i lettori, mantenendo viva una formula che ha trovato nel tempo il proprio pubblico.

Resta da vedere fin dove arriverà il progetto: per il momento, il prossimo capitolo è già in programma, mentre eventuali ulteriori sviluppi dipenderanno dalle future scelte editoriali.

Cinquecento numeri, una storia che continua

Il traguardo di Super Eroi Classic è anche una fotografia del rapporto tra il fumetto e l’editoria popolare italiana. Una collana nata per recuperare grandi storie del passato è riuscita a trasformarsi in un appuntamento duraturo per gli appassionati, dimostrando che il desiderio di leggere e collezionare avventure su carta conserva un proprio spazio anche nel mercato contemporaneo.

Il numero 500 celebra, quindi, non soltanto i supereroi che hanno attraversato decenni di storia editoriale, ma anche i lettori che hanno continuato a seguirli, volume dopo volume.

Perché dietro ogni albo c’è una storia da raccontare, ma dietro cinquecento numeri c’è anche una comunità di appassionati, una tradizione editoriale e un patrimonio narrativo che continua a rinnovarsi.

E mentre la collana si prepara a proseguire il proprio cammino, una certezza rimane: per i supereroi Marvel, almeno in edicola, l’avventura è tutt’altro che finita.

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