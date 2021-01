Strisce pedonali a forma di parcheggio delle auto, accade in Corso Sicilia

La segnalazione arriva da un cittadino catanese residente in Corso Sicilia che nottetempo ha visto la realizzazione a metà delle strisce pedonali. Durante la serata di ieri, infatti, si stava procedendo a rifare la segnaletica stradale, in questo caso le strisce pedonali, ma delle auto impedivano la completa realizzazione. Realizzazione che, quindi, non è stata ultimata. Le strisce, pertanto, risultano a forma di parcheggio delle auto. “Bastano queste foto per spiegare ai catanesi, agli italiani ed al mondo intero l’amministrazione Pogliese. Ma che fiducia possiamo avere noi abitanti del quartiere di Corso Sicilia da una accozzaglia di personaggi che non sarebbe in grado di amministrare un condominio? Pogliese a quando la prossima intervista in televisione senza nessun contraddittorio?”

G.G.