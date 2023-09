La gloriosa produzione cinematografica della nostra penisola ci ha abituato alla sua versatilità, passando dai classici contenuti stereotipati della commedia all’italiana sino ad addentrarci sempre più in contenuti di alta qualità, autentici e profondi. Fa parte di quest’ultima categoria il film Stranizza d’Amuri, diretto da Giuseppe Fiorello detto Beppe. Parliamo di uno di quei gioielli che attrae per la sua intensità, tanto da ricevere il rinomato premio Nastro d’Argento per il miglior esordio alla regia.

Il film ci catapulta in una calda e coinvolgente Sicilia degli anni ’80, ispirata a eventi di cronaca che ancora oggi sono scolpiti nella memoria. Per l’esattezza, Fiorello ci riporta al giugno del 1982, in una fervida Sicilia entusiasta per i Mondiali di calcio disputati dall’Italia, poi vincitrice del titolo. Nonostante ciò, la trama del film si concentra sulla storia di due giovani, Gianni e Nino, le cui vite sono legate da un fil rouge. I due adolescenti, interpretati da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto, dopo uno spiacevole primo incontro su una strada di campagna, trasformano il tutto in una profonda amicizia e qualcosa in più.

Stranizza d’Amuri tratta di amicizia e amore, ma anche di coraggio e determinazione. Gianni e Nino sono disposti a lottare per la loro felicità nonostante la mentalità chiusa, i pregiudizi e le dure critiche delle loro famiglie e della società in cui vivono. In Sicilia, d’altronde, a quei tempi, non c’era spazio per l’inclusività che sta prendendo piede – a fatica – oggi. Ma il film di Fiorello non è solo questo: va oltre la semplice narrazione. Il film è un tributo alle vittime del delitto di Giarre, avvenuto nel 1980 in provincia di Catania. Giorgio e Antonio, due giovani diventati simbolo di una tragica vicenda, in questo film sono ricordati e onorati. Stranizza d’Amuri celebra la loro memoria, dando voce a una storia che non può e non deve essere dimenticata.

Dove vederlo?

Il film sarà trasmesso in prima TV su Sky Cinema Due venerdì 22 settembre alle 21.15. Disponibile, inoltre, in streaming su NOW e on demand.

