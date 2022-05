Da domani martedì 17 maggio fino a domenica 22 maggio andrà in scena al Teatro Musco di Catania “Storia di una capinera” firmata Rosario Minardi.

In chiusura il cartellone del Teatro Angelo Musco di Catania che non poteva concludere che con una meravigliosa operata firmata da Rosario Minardi. Uno spettacolo teatrale che è poi diventato pubblicazione editoriale.

I protagonisti dello spettacolo sono Nadia De Luca (nel ruolo della povera Maria) e Giuseppe Castiglia nel ruolo di Giovanni Verga, con un unico nucleo narrativo. La storia infatti gira attorno alla figura di Maria. La sua storia viene raccontata attraverso le lettere da lei stessa scritte a Marianna, una compagna di convento. Mentre a Catania infuria il colera, Maria si trova in una nuova dimensione, entra in contatto con la natura e rientra in contatto con la famiglia nelle terre di Monte Ilice. Questa nuova dimensione fa scaturire in Maria una repulsione verso la vita svolta in convento dove aveva trascorso la sua adolescenza. Ecco che Maria scopre con Nino l’amore. Un amore che però viene subito stroncato sul nascere dalla famiglia. Nino sposerà Giuditta, la sorella di Maria che invece sarà costretta a tornare in convento. La povera capinera torna rinchiusa in quella gabbia dove si spegnerà dopo una lenta agonia.

Lo spettacolo andrà in scena domani martedì 17 maggio alle ore 21.00, mercoledì 18 alle 21.00, giovedì 19 alle 21.00, venerdì 20 alle 21.00, sabato 21 alle 17.30 e alle 21.00, domenica 22 alle 18.00.

Le scene sono firmate da Salvo Manciagli e i costumi da Rosy Bellomia.

Per informazioni sui biglietti è possibile contattare il botteghino del Teatro ABC ai numeri 095538188 e 3278471792.