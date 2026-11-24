Leonardi: Perché ha scelto di dare forma teatrale al testo dello scrittore argentino Marco Denevi (1922–1998)? Quali ragioni hanno motivato il Suo interesse per mettere in scena «Rosaura alle dieci»?

Angelucci Marino: Ho incontrato Rosaura alle dieci attraverso la mia lunga frequentazione della cultura argentina e ne sono rimasto profondamente colpito. Marco Denevi è uno scrittore straordinario, capace di costruire un universo narrativo nel quale la verità non è mai un dato acquisito, ma qualcosa che si modifica continuamente attraverso gli sguardi, le parole e le contraddizioni dei personaggi. Il suo romanzo del 1955 è un formidabile meccanismo narrativo, ma soprattutto una riflessione sulla fragilità dell’identità umana, sul bisogno di essere amati e riconosciuti, sulla distanza spesso dolorosa tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere.

Con Rossella Gesini, che firma insieme a me la regia ed è una straordinaria interprete dello spettacolo, abbiamo riconosciuto in questo romanzo una materia teatrale di eccezionale potenza. La nostra è stata una ricerca condivisa fin dall’inizio, nella drammaturgia scenica come nella costruzione dei personaggi e nell’invenzione di un linguaggio capace di restituire la complessità dell’opera.

Abbiamo scelto di lavorare attraverso una continua metamorfosi attoriale, utilizzando maschere, burattini, ombre e figure, affidando a due soli interpreti la molteplicità dei personaggi che abitano il romanzo. È un teatro artigianale, nel senso più alto del termine, nel quale il corpo dell’attore e la sua capacità di trasformazione rimangono il centro assoluto della scena.

Anche il cinema argentino, e in particolare il film di Mario Soffici del 1958, ha attraversato il nostro immaginario. Le sue atmosfere in bianco e nero hanno lavorato dentro di noi come tante diapositive, contribuendo a comporre le immagini sceniche.

Ci interessava soprattutto raccontare il mistero dell’essere umano, quella zona in cui la realtà si confonde con il desiderio e dove ciascuno finisce per diventare, almeno in parte, il personaggio che ha inventato per sé stesso.

Leonardi: La quotidianità “plumbea”, nella quale siamo immersi, ci obbliga a mentire costantemente a tutto e a tutti, pena la nostra mancata sopravvivenza. Cosa ci insegna la visione di «Rosaura alle dieci»?

Angelucci Marino: Credo che Rosaura alle dieci ci ponga innanzitutto una domanda molto semplice e terribile: quanta parte della nostra esistenza è autentica e quanta, invece, è una rappresentazione costruita per sopravvivere allo sguardo degli altri?

I personaggi di Denevi vivono dentro una quotidianità apparentemente ordinata, fatta di abitudini, convenzioni, piccoli rituali borghesi. Ma sotto questa superficie si agitano solitudini profonde, frustrazioni, desideri inconfessabili, bisogni disperati di amore e di riconoscimento. Ognuno racconta una propria verità e, così facendo, rivela soprattutto la propria incapacità di comprendere fino in fondo l’altro.

Non credo, però, che la menzogna sia soltanto un fatto morale. Talvolta è una forma di difesa, altre volte una necessità affettiva. Camilo Canegato, per esempio, costruisce una dimensione immaginaria nella quale poter finalmente esistere diversamente, sottraendosi alla propria mediocrità e alla propria infelicità. La sua invenzione è insieme una fuga, una richiesta d’amore e una tragedia.

Con Rossella abbiamo cercato di tradurre questa instabilità anche nella forma dello spettacolo. I personaggi cambiano volto, corpo, voce; le maschere nascondono e contemporaneamente rivelano. La scena stessa si trasforma continuamente. Mentre il racconto sembra progressivamente ricomporsi, lo spazio scenico si scompone, fino a lasciare nel finale oggetti, abiti e frammenti di esistenze ormai irrimediabilmente perdute.

Ecco, penso che il teatro non debba impartire lezioni morali. Deve piuttosto aprire delle ferite nella nostra percezione ordinaria delle cose, costringerci a guardare ciò che preferiremmo non vedere.

La grandezza di Denevi sta proprio qui: ci mostra che la verità umana non coincide necessariamente con la verità dei fatti. E che dietro ogni menzogna può nascondersi una disperata domanda di umanità.

Leonardi: Lei ha fatto della messa in scena dell’emigrazione italiana, finalmente recitata senza ipocrisie o abbellimenti, la ragione stessa del Suo essere attore di teatro. Quanti emigrano, si sa, non recidono mai le loro radici. Lei si identifica nei sogni, nelle paure e nella vita reale, proprie all’emigrazione “intellettuale” dei giovani italiani, oggi così tanto usuale da sembrare la norma?

Angelucci Marino: Il tema dell’emigrazione attraversa profondamente il mio percorso umano e artistico, anche se non esaurisce naturalmente le ragioni del mio fare teatro. Mi interessa soprattutto la condizione di chi vive una frattura tra il luogo al quale appartiene e quello nel quale è chiamato a costruire la propria esistenza.

Da molti anni, insieme a Rossella Gesini, intratteniamo un rapporto intenso con l’Argentina, non soltanto professionale ma culturale e affettivo. Abbiamo conosciuto le comunità italiane, ascoltato le loro storie, incontrato persone nelle quali la memoria della terra d’origine continua a vivere anche dopo generazioni. È una condizione che mi colpisce profondamente: si può abitare un altro continente senza smettere di appartenere, almeno in parte, al mondo dal quale si proviene.

Ma vorrei distinguere due questioni. L’emigrazione storica italiana è stata spesso una necessità drammatica, segnata dalla povertà, dalla separazione e dalla ricerca di condizioni materiali di vita migliori. L’emigrazione intellettuale contemporanea presenta caratteristiche differenti, ma può conservare una ferita simile: quella di una comunità che non riesce più a offrire ai propri giovani le condizioni per realizzare pienamente le loro capacità.

Trovo particolarmente doloroso che la partenza venga oggi considerata quasi un destino naturale, talvolta perfino un obbligo per chi voglia crescere professionalmente. Non penso che il problema sia partire. Viaggiare, conoscere altre culture, attraversare altre lingue è un’esperienza straordinaria, e la mia stessa vita teatrale ne è una testimonianza. Il problema nasce quando partire non è più una scelta, ma diventa l’unica possibilità.

Io credo profondamente nel valore delle radici, non come vincolo che imprigiona, ma come appartenenza che rende possibile l’incontro con l’altro. Si può essere aperti al mondo proprio perché si proviene da un luogo, da una storia, da una comunità riconoscibile. E si può amare profondamente un’altra cultura senza dover rinunciare alla propria.

In fondo, è anche ciò che cerchiamo di fare con il Teatro del Sangro: costruire un’esperienza teatrale fortemente radicata nel nostro territorio abruzzese e contemporaneamente capace di dialogare con il mondo. Il nostro rapporto con l’Argentina, e il percorso internazionale di Rosaura alle dieci, nascono proprio da questa convinzione.

Non mi riconosco nell’idea di un individuo senza appartenenze, costretto a reinventarsi continuamente in un mondo indifferenziato. Mi riconosco, invece, nell’essere umano che porta con sé una memoria e che, attraverso l’incontro con altre memorie, arricchisce la propria identità.

Il teatro, per me e per Rossella, è anche questo: un luogo nel quale le storie particolari degli uomini e delle comunità possono incontrarsi e diventare esperienza universale.

Chi sono i due attori che hanno reso «Rosaura alle dieci» un successo mondiale?

Stefano Angelucci Marino è attore, regista e drammaturgo, attivo sulla scena teatrale italiana da oltre trentacinque anni. È fondatore e direttore artistico del Teatro del Sangro, riconosciuto dal Ministero della Cultura come Centro di Produzione Teatrale. La sua ricerca artistica attraversa la drammaturgia classica e contemporanea, con particolare attenzione al rapporto tra teatro, memoria e identità.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato un linguaggio scenico che intreccia recitazione, maschere, teatro di figura e sperimentazione drammaturgica. Ha dedicato una parte significativa della propria attività ai rapporti culturali e teatrali tra Italia e Argentina. È autore di traduzioni e adattamenti teatrali, oltre che interprete e regista di numerose produzioni. Con Rossella Gesini condivide un lungo percorso di creazione artistica e direzione teatrale. Tra i lavori più recenti figura Rosaura alle dieci di Marco Denevi, da lui tradotto, adattato, diretto e interpretato insieme a Gesini. Lo spettacolo ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Teatro del Mundo 2026 dell’Università di Buenos Aires. La sua concezione del teatro pone al centro l’attore, la dimensione artigianale della scena e il dialogo tra le comunità e le culture.

Rossella Gesini è attrice, regista e cofondatrice del Teatro del Sangro, Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura. È protagonista di un lungo percorso artistico dedicato alla ricerca sui linguaggi della scena e alla centralità dell’interpretazione attoriale. La sua attività si sviluppa tra teatro contemporaneo, drammaturgia d’autore e sperimentazione delle forme espressive. Nel lavoro scenico unisce intensità interpretativa, precisione tecnica e una spiccata capacità di trasformazione. La sua ricerca comprende l’utilizzo di maschere, burattini e figure, integrati in una personale concezione del teatro d’attore. Con Stefano Angelucci Marino condivide la direzione artistica e la creazione di numerosi progetti teatrali. Ha contribuito allo sviluppo delle attività produttive, formative e culturali del Teatro del Sangro in Italia e all’estero. È co-regista e protagonista, insieme ad Angelucci Marino, dello spettacolo Rosaura alle dieci di Marco Denevi. La sua interpretazione, caratterizzata da una straordinaria duttilità e dalla capacità di dare vita a molteplici personaggi, ha ricevuto significativi apprezzamenti critici. Con Rosaura alle dieci ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Teatro del Mundo 2026 dell’Università di Buenos Aires.

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Cosa significa lavorare a teatro senza mai fermarsi? Ieri in Argentina, oggi in Italia, e domani? Approderanno negli Stati Uniti? A cosa dobbiamo il successo di «Rosaura alle dieci»? Tra le molteplici ragioni di un successo intercontinentale, ci piace ricordarne una: l’amore folle, indiscusso e generosissimo di Rossella Gesini e di Stefano Angelucci Marino nel dare voce ai disagi del quotidiano, laddove essere Italiani ed uomini di spettacolo ad un tempo, equivale a dover dimostrare, senza sconti o facilitazioni, il proprio talento artistico)

Autodafé Immaginato, puntata n° 111 di martedì 24 novembre 2026

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