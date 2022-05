Il 27 e il 28 maggio, al Palalumbi di Taormina, si svolge la seconda edizione di “Tao Sicurezza”, la Fiera del sud Italia dedicata al mondo della Sicurezza, della Domotica e dell’Automazione.

Ieri il taglio del nastro alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Sicilia Marco Falcone e del Sindaco di Taormina Mario Bolognari. Oltre 120 brand presenti per l’occasione e un programma ricco di eventi e incontri informativi e formativi.

Un’occasione per far conoscere e crescere questo mondo, fatto di professionisti, installatori, manutentori, distributori, security manager. Un settore in evoluzione grazie alle continue innovazioni tecnologiche.

Tra i 120 brand spicca la presenza di Star System, distributore di sistemi di sicurezza a livello nazionale.

Distributori di sistemi anti-intrusione, anti-incendio, video sorveglianza, automazione per cancelli, networking, controllo accessi e diffusione sonora, Star System è uno dei principali player siciliani, con ben 18 filiali in tutta Italia. Una realtà siciliana importante in continua crescita. Ivano Russo, amministratore delegato di Star System, ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto. E’ un’occasione importante quella di Tao Sicurezza, utile a mantenere il contatto con il territorio e a incontrare i nostri installatori. Star System è una realtà in crescita, in evoluzione. Ogni giorno puntiamo alla sicurezza delle famiglie, dei lavoratori. E il nostro lavoro non può prescindere dalle continue evoluzioni tecnologiche che quotidianamente ci permettono di migliorare e sviluppare sistemi di sicurezza all’avanguardia, con particolare attenzione all’assistenza tecnica pre e post vendita». Se sei un installatore, scopri le soluzioni di sicurezza più avanzate e cerca la filiale più vicina su www.starsystemsrl.it