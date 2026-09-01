Sprea Editori raccoglie l’eredità di Aurea: sei testate tornano in edicola

Amanda, Dago, Martin Hel e le collane dedicate alle origini: così Sprea si prepara a riportare sugli scaffali una parte importante del catalogo Editoriale Aurea. Ancora incerto, invece, il destino di Lanciostory e Skorpio.

Il dopo-Aurea comincia a prendere forma. A pochi giorni dalle notizie sulla sostanziale chiusura dell’Editoriale Aurea, è Sprea Editori a muovere i primi passi per riportare in edicola una parte del patrimonio fumettistico che per anni ha fatto capo alla casa editrice.

Non si tratta, almeno per ora, dell’intero catalogo Aurea. Le informazioni disponibili indicano infatti un’operazione circoscritta a sei testate, tutte già comparse nel catalogo online di Sprea nella sezione dedicata agli abbonamenti. Le schede risultano ancora in fase di allestimento, ma indicano titoli, prezzi e periodicità.

La notizia è stata riportata negli ultimi giorni anche da testate specializzate come Comicus e Fumettologica, mentre Sprea ha già inserito le relative schede nel proprio catalogo.

Sei titoli per ripartire

Il nuovo catalogo legato all’eredità Aurea comprende:

– Amanda – €5,90, periodicità bimestrale;

– Amanda le Origini – €7,90, bimestrale;

– Dago – €5,90, mensile;

– Dago Colore – €5,90, bimestrale;

– Dago le Origini – €12,90, bimestrale;

– Martin Hel – €5,90, bimestrale.

Un’offerta che punta dunque soprattutto su alcuni dei personaggi più riconoscibili della tradizione fumettistica legata prima a Eura Editoriale e successivamente a Editoriale Aurea.

Tra i sei titoli spicca naturalmente Dago, il giannizzero creato da Robin Wood e Alberto Salinas, che rappresenta uno dei personaggi più importanti della storia editoriale del gruppo. Sprea lo proporrà sia nella collana principale, con uscita mensile, sia nelle versioni Dago Colore e Dago le Origini.

Accanto a Dago trovano spazio Amanda e Martin Hel, anch’essi personaggi profondamente legati alla produzione di Robin Wood. Lo sceneggiatore paraguaiano, scomparso nel 2021, è stato infatti uno degli autori più prolifici pubblicati da Eura Editoriale e, successivamente, da Editoriale Aurea.

Le prime uscite già calendarizzate

Secondo le informazioni pubblicate da Comicus, il debutto della nuova gestione editoriale dovrebbe avvenire il 18 settembre 2026, con le prime uscite di Amanda e Dago Colore, entrambi bimestrali e al prezzo di 5,90 euro.

A ottobre dovrebbe poi essere la volta di Amanda le Origini, proposta a 7,90 euro, e Martin Hel, a 5,90 euro, entrambi con periodicità bimestrale. Nello stesso periodo è atteso anche il nuovo Dago, previsto come mensile.

Per Dago le Origini, invece, il prezzo indicato nella scheda di catalogo è di 12,90 euro, con periodicità bimestrale.

Un’eredità che viene da lontano

Per capire il peso dell’operazione bisogna tornare indietro di oltre mezzo secolo.

La storia editoriale dalla quale provengono queste testate affonda le proprie radici nella Eura Editoriale, nata nel 1975 e protagonista della diffusione in Italia di una vasta produzione di fumetto argentino e internazionale. Tra i suoi marchi più importanti c’erano proprio Lanciostory e Skorpio.

Tra il 2009 e il 2010 l’esperienza editoriale è confluita nell’Editoriale Aurea, fondata da Enzo Marino e Sergio Loss. Negli ultimi mesi, però, la società ha sospeso le pubblicazioni e ha presentato un’istanza di liquidazione, aprendo una fase di forte incertezza sul destino delle sue numerose testate e collane.

Ed è proprio in questo vuoto che si inserisce la mossa di Sprea.

Sprea prende tutto il catalogo Aurea?

La risposta, oggi, è no. O almeno non ci sono elementi sufficienti per sostenerlo.

Il catalogo ufficiale di Sprea conferma l’inserimento delle sei nuove testate, ma non fornisce al momento ulteriori indicazioni su un’acquisizione complessiva del catalogo Aurea.

La domanda più importante riguarda quindi i due grandi settimanali storici: Lanciostory e Skorpio.

Al momento non risultano compresi nell’elenco delle sei testate che Sprea ha inserito nel proprio catalogo. Anche le fonti specializzate che hanno seguito la vicenda sottolineano che il loro destino rimane ancora da chiarire.

È un dettaglio tutt’altro che secondario. Se Dago, Amanda e Martin Hel rappresentano alcuni dei personaggi più importanti dell’universo Aurea, Lanciostory e Skorpio costituiscono invece la vera spina dorsale storica di quella esperienza editoriale.

Una nuova vita per i fumetti Aurea?

La scelta di Sprea appare, almeno in questa prima fase, come un’operazione di continuità: riportare sul mercato personaggi e collane che rischiavano di scomparire dalle edicole dopo la crisi dell’editore precedente.

Il passaggio non significa però automaticamente che l’intero universo Aurea abbia trovato una nuova casa. Le informazioni oggi disponibili parlano di sei pubblicazioni, con una prima uscita fissata a settembre e ulteriori titoli in arrivo a ottobre.

Per i lettori, comunque, il segnale è importante: Dago, Amanda e Martin Hel non si fermano.

Ora resta da capire se questa prima operazione rappresenti soltanto un intervento mirato su alcuni personaggi oppure il primo tassello di un progetto più ampio.

E soprattutto resta la domanda che accompagna queste settimane di transizione: che fine faranno Lanciostory e Skorpio?

Per due testate che hanno attraversato generazioni di lettori, la risposta potrebbe essere la vera partita decisiva del dopo-Aurea.

L’URLO continuerà a seguire la vicenda e gli eventuali nuovi annunci di Sprea Editori.