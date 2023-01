E’ arrivato alla sua 19esima edizione Sposami, il salone nazionale della Sposa e della Casa. Quest’anno l’appuntamento è dal 21 al 29 gennaio 2023.

Tantissime novità per i futuri sposi. I nuovi matrimoni si fanno sempre più sostenibili, ricercati ed eleganti al tempo stesso. La macchina del settore del wedding si mette in moto e gli esperti di settore sono pronti ad incontrare i futuri sposi in occasione dell’evento Sposami, il più grande polo fieristico del Medterraneo.

Saranno nove giorni dedicati al mondo del wedding e della casa con i Top Player del settore. Un appuntamento imperdibile per chi si sta preparando ad organizzare quello che per ogni coppia è il giorno più bello grazie agli espositori che permetteranno di pianificare ogni aspetto del matrimonio. Dalla location, alle fedi, l’abito, gli inviti, l’animazione e la musica, il catering, hairstylist e make up artist. Nulla sarà lasciato a casa.

Sposami è anche eventi. Oltre 30 sfilate con più di 1000 abiti in passerella. L’hairstyling e il make up saranno curati dal team di Modhair, esperti del settore wedding. Durante queste sfilate saranno svelate le tendenze per la sposa e lo sposo del 2023.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’area Wedding Taste dove le coppie per 30 minuti potranno prenotare la prova menù di nozze.

Spazio anche all’arredamento, alla Casa. Uno spazio importante proprio per chi, avvicinandosi alle nozze, si appresta anche a dover arredare casa.

Novità di quest’anno: il 18esimo in fiera. Sposami quindi allarga i suo raggio d’azione e si rivolge anche ai più giovani. Eco quindi le proposte per l’organizzazione di un 18esimo compleanno glamour ed elegante. Non solo 18esimi in realtà. Parliamo più in generale di eventi, compleanni, lauree… Sposami si rivolge quindi a tutti coloro i quali devono organizzare una festa, un evento speciale.

E’ possibile scaricare gratuitamente l’invito per Sposami sul sito www.sposamiexpo.it. Sarà possibile visitare la fiera dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00.