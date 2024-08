Fiori d’arancio speciali a San Giovanni La Punta. Dove hanno detto sì Marisa e Daniela, durante la cerimonia officiata dalla storica consigliera puntese Laura Iraci. Un amore arrivato anche in tv, con la trasmissione Sposa in affari condotta da Enzo Miccio e Ludovica Comello e in onda su Real time. Programma in cui Marisa si è aggiudicata un esclusivo abito da sposa, realizzato su misura da Enzo Miccio. E che, come da tradizione, Daniela vedrà solo in occasione della festa, che seguirà di qualche giorno il rito dell’unione civile in Comune.

“Non nego di essermi emozionata e ringrazio le nostre concittadine per aver voluto condividere insieme a noi questa esplosione di gioia – commenta Iraci – Credo all’amore libero e sincero, che si porta dentro la responsabilità delle proprie scelte. Questa è la prima unione civile celebrata nel 2024 a San Giovanni La Punta. Mi auguro che la scelta di Daniela e Marisa possa spronare tutte quelle coppie che decidono di affrontare insieme il proprio percorso di vita”.