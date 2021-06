SpiazZŌ, Paolo Angeli live

Dopo il lungo stop della pandemia, venerdì 11 giugno sul palcoscenico esterno di SpiazZŌ, che inaugura la stagione estiva di eventi, il musicista sardo Paolo Angeli riapre le porte delle performance dal vivo in presenza del centro culturale catanese.

Partendo dallo strumento tradizionale, Angeli ha ideato una vera e propria chitarra-orchestra: 18 corde, ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria, dotata di martelletti, pedaliere, eliche a passo variabile. Con questa singolare creazione il musicista sardo rielabora, improvvisa e compone una musica inclassificabile, sospesa tra free jazz, folk noise, pop minimale, post-rock. Il musicista si trova a Catania in quanto tutor della fase finale del progetto SoundTrack Residencies 2.0, progetto che Zō porta avanti con il supporto del Ministero della Cultura e della Siae nell’ambito del programma #PerChiCrea, e riservato a sei musicisti under 35 impegnati ad approfondire i nuovi linguaggi delle colonne sonore per progetti scenici o audiovisivi.

Considerato tra i più importanti innovatori con radici della scena internazionale, Paolo Angeli si esibirà nel concerto “Solo”. Parte del concerto sarà dedicato a “Jar’a”, il suo ultimo album pubblicato in aprile.

Info e costi:

Prenotazione obbligatoria ai numeri 095.8168912 (dalle ore 10 alle 13.30) e whatsapp al 3281742045 (dalle ore 15 alle 18).

Ingresso: € 10 intero, € 8 ridotto, € 5 studenti. E’ possibile cenare durante lo spettacolo prenotando al numero 392.544 8183.

Indirizzo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.