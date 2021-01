Spese pazze all’Ars: maniglie per Pogliese, vini per Maira e un barbecue per Fiorenza

«Sostituzione di varie serrature e varie maniglie per porte, con saldature varie ed aggiunzioni pezzi di canaletto per tenuta vetri, pulitura con flex nelle parti ossidate con passaggio di pittura antiruggine nello studio del padre» per un totale di 1200 euro. È una delle tante spese contestate a Salvo Pogliese, attuale sindaco di Catania, condannato a quattro anni e tre mesi con l’accusa di peculato.

L’elenco completo è presente nelle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado dei giudici del Tribunale di Palermo.

Il primo cittadino del capoluogo etneo, reintegrato da poco dopo il rincorso contro la legge Severino, avrebbe speso circa 70 mila euro come deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana. Oltre alla maniglie, anche la permanenza in albergo con la famiglia e i suoceri e “appena” 280 euro per saldare la retta scolastica del figlio.

Il sindaco di Catania si difende dalle accuse parlando di un “anticipo” di grosse somme di denaro al gruppo. Spese che dunque gli sarebbero pian piano rientrate.

Il Tribunale, però, non si è lasciato convincere da questa spiegazione: «La confusione delle somme pubbliche con quelle del proprio patrimonio personale -si legge- senza una giustificazione contabile costituisce peculato, non trovando spiegazione plausibile l’affermazione difensiva che si sia trattato di rimborsi per compensare anticipazioni di somme fatte nell’interesse del gruppo».

Gli altri inputati, però, si sono lasciati andare a spese di ben più alto livello. Rudy Maira avrebbe usufruito di ben 81 mila tra auto, gioielli e vini.

Giulia Adamo, invece, preferiva accessori di lusso: borse Louis Vuitton, Bagagli, cravatte e carrè Hermes. Senza contare i 1.600 euro destinati a vini e liquori.

Cataldo Fiorenza divideva le spese tra mobili, viaggi, barbecue, hotel, centri estetici e spesa al supermercato.

E.G.