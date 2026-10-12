Spagna, il 12 ottobre è la Festa nazionale: storia e significato del Día de la Hispanidad

Madrid celebra la ricorrenza con cerimonie ufficiali e la tradizionale parata. Una giornata che richiama i legami storici e linguistici con l’America Latina e invita a riflettere sull’eredità della colonizzazione.

Bandiere, cerimonie istituzionali e una parata che coinvolge le forze armate: il 12 ottobre la Spagna celebra la propria Festa nazionale, conosciuta anche come Día de la Hispanidad. Una ricorrenza che unisce identità nazionale, memoria storica e legami culturali con i Paesi di lingua spagnola, riportando al centro uno degli eventi che hanno maggiormente influenzato la storia del mondo moderno: l’arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe nel 1492.

La denominazione ufficiale è Fiesta Nacional de España. La data è stabilita dalla legge spagnola 18/1987 del 7 ottobre, che riconosce il 12 ottobre come Festa nazionale.

Perché si celebra il 12 ottobre

La scelta della data è legata al viaggio compiuto da Cristoforo Colombo, che il 12 ottobre 1492 raggiunse un’isola dei Caraibi durante una spedizione finanziata dai sovrani cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona.

L’evento segnò l’inizio di una fase di espansione europea nel continente americano, con conseguenze profonde sul piano politico, economico e culturale. Nei secoli successivi, la presenza spagnola contribuì alla diffusione della lingua, della religione e di numerose tradizioni europee in vaste aree del continente.

La ricorrenza venne ufficializzata in Spagna nel 1918, durante il regno di Alfonso XIII. Nel corso del tempo, il suo significato si è evoluto, fino all’attuale riconoscimento legislativo della Festa nazionale nel 1987.

Le celebrazioni a Madrid

Il cuore delle celebrazioni istituzionali è tradizionalmente Madrid, dove si svolgono gli eventi ufficiali alla presenza del re, delle autorità dello Stato e dei rappresentanti delle istituzioni.

Il programma tradizionale comprende il tributo alla bandiera nazionale, l’omaggio a coloro che hanno perso la vita al servizio della Spagna e una parata militare con la partecipazione di reparti terrestri e formazioni aeree.

Gli appuntamenti rappresentano uno dei momenti pubblici più significativi dell’anno per le istituzioni spagnole e offrono l’occasione per riaffermare i valori costituzionali e il senso di appartenenza nazionale.

Accanto alla dimensione istituzionale, la giornata richiama il patrimonio culturale condiviso da milioni di persone che parlano spagnolo in Europa, nelle Americhe e in altre parti del mondo.

Il legame con l’America Latina

Il Día de la Hispanidad richiama una storia comune fatta di lingua, letteratura, tradizioni, religione e scambi culturali. La diffusione dello spagnolo ha contribuito alla formazione di uno spazio linguistico internazionale che oggi comprende Paesi con identità, culture e percorsi storici differenti.

Questo legame, tuttavia, non cancella le contraddizioni del passato. La conquista delle Americhe comportò la sottomissione di popolazioni indigene, la sottrazione di risorse, la distruzione di strutture sociali e culturali e, in numerose regioni, forme di sfruttamento e violenza. Nei secoli successivi, la tratta transatlantica degli schiavi e il lavoro forzato contribuirono ulteriormente a segnare la storia coloniale.

Per questa ragione, il 12 ottobre assume significati differenti a seconda dei Paesi e delle comunità. Mentre in Spagna è la Festa nazionale, in diversi Stati americani la data è stata reinterpretata attraverso ricorrenze dedicate alla diversità culturale, ai popoli originari o alla resistenza indigena.

Una ricorrenza tra memoria e futuro

La Festa nazionale spagnola rappresenta oggi un momento di riaffermazione dell’identità istituzionale del Paese e di valorizzazione dei suoi legami internazionali. Allo stesso tempo, la storia che richiama invita a una riflessione più ampia sulle relazioni tra Europa e America Latina e sulle eredità della colonizzazione.

Raccontare il 12 ottobre significa riconoscere la complessità di una data che non appartiene soltanto alla storia spagnola, ma ha contribuito a plasmare le vicende di interi continenti.

Tra celebrazioni ufficiali, patrimonio linguistico e memoria coloniale, il Día de la Hispanidad resta una ricorrenza in cui passato e presente si incontrano, ricordando quanto la storia possa unire popoli e culture, ma anche lasciare ferite che chiedono ancora di essere comprese.