Stando a quanto è stato annunciato da ANSA, “SOS emergenze via satellite” arriva in Italia.

Questa è la nuova funzione di Apple (gratuita per due anni), disponibile solo per iPhone 14 per una questione di hardware. Grazie a questo servizio sarà possibile mandare messaggi di emergenza via satellite, e stabile una comunicazione di qualsiasi genere anche in una situazione in cui non c’è connessione cellulare. Funziona agganciandosi a 24 satelliti che aleggiano a oltre un migliaio di chilometri sopra di noi.

“SOS emergenza via satellite” ha già debuttato nei mesi scorsi negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei. Da pochi giorni è disponibile, oltre che in Italia, in Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.