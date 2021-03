Sorvegliato speciale beccato in giro con l’amico ubriaco

Sorvegliato speciale a bordo di un’auto guidata da un’amico ubriaco. Finisce “l’ora d’aria” illegale del 27enne Lorenzo Grasso.

Nella scorsa notte un servizio di pattuglia ha riconosciuto il Grasso, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Sant’Alfio. Il ragazzo transitava su una Fiat Punto condotta da un coetaneo nella frazione di San Giovanni Montebello. Il guidatore, inoltre, era palesemente ubriaco.

Le forze dell’ordine impongono l’Alt. I due hanno racimolato ben due sanzioni a testa in poco tempo.

Il 27enne, infatti, è stato nuovamente ricollocato ai domiciliari e multato per inosservanza alle regole anti-Covid poste dalle autorità; l’amico, invece, oltre alla sanzione per mancato rispetto delle norme anti-Covid anche per guida in stato di ubriachezza alcolica.

