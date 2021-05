Smantellato cartello della droga tra catanesi, albanesi e colombiani

L’operazione Cocorito ha svelato un cartello della droga che univa catanesi, albanesi e colombiani: dalle prime ore di stamane, sono state arrestate 13 persone indagate per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente.

Le indagini, svolte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, hanno consentito di disarticolare un’organizzazione a delinquere dedita allo spaccio, costituita da due consorterie criminali – composte da soggetti catanesi, colombiani e albanesi – dedite alla commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, e di pervenire complessivamente al sequestro di 365 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

In particolare, la prima associazione, promossa da due fratelli colombiani, Ruben Dario

Rodriguez Mondragon e Julio Cesar “Cheo” Rodriguez Hurtado -coadiuvati da altri due cittadini del medesimo paese sudamericano, Hillaris “Hillary”Caceres Palacios e Robert Andres “Solìto” Rodriguez Mina – era dedita al traffico di cocaina.

La seconda associazione criminale – promossa da Viktor Dalipaj, Petraq “Pietro” Troka, e da Adriano Spina, originario di Nicolosi – era a sua volta articolata in due gruppi:

Il primo, costituito da cittadini albanesi, faceva capo a Julian “Juli” HOXHAJ e Indrit “Endri” Karafili, ed è risultato attivo nell’importazione di importanti quantitativi di droga dall’Albania, poi rivenduti a organizzazioni operanti sul territorio siciliano. Il secondo gruppo, con a capo Sebastiano “Mishi” Lombardo, Salvatore Litteri e Gioeli Musumeci, si riforniva di stupefacente del tipo marijuana dal gruppo dei citati Hoxhaj e Karafili per poi rivenderlo a Catania.

Le investigazioni, condotte dalle unità specializzate antidroga del GICO del Nucleo di PEF della Guardia di finanza di Catania, hanno consentito, nel tempo, di effettuare sei interventi repressivi del traffico di stupefacente. In particolare, gli interventi, operati in provincia di Catania (Belpasso e Misterbianco) e a Messina, hanno consentito di pervenire al sequestro di 365 kg tra marijuana e cocaina, destinate al mercato catanese.

Disposta così un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 13 soggetti, tutti sottoposti a indagine per i reati di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nel corso degli interventi finalizzati all’esecuzione delle predette misure cautelari, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 500 grammi di marijuana e sono tratti in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due stretti congiunti di Ivan Buritica Escobar, destinatario di ordinanza cautelare perché componente del sodalizio dei citati Lombardo, Litteri e Musumeci.

E.G.