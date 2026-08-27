“Size 46 Street Band” chiude “Jazz e Swing nel cuore di Catania”: musica e allegria nel cuore della città

Il ritmo delle strade di New Orleans arriva nel cuore di Catania per accompagnare l’ultimo appuntamento di “Jazz e Swing nel cuore di Catania”, la rassegna ideata e diretta dal crooner e frontman della Chicky Mo Swing Band, nonché CEO di MAB Eventi, Antonio Campanella. Un viaggio musicale che, per il cartellone del Catania Summerfest, si prepara a salutare il pubblico con una serata all’insegna dell’energia e della contaminazione.

L’appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto alle 21.30, a Piazza Federico II di Svevia, dove a chiudere la rassegna sarà la travolgente Size 46 Street Band, formazione composta da dieci musicisti e capace di trasformare la musica in una vera festa itinerante.

Un ensemble che guarda alla tradizione delle marching band newyorkesi e, allo stesso tempo, conserva quella dimensione festosa e popolare delle bande di paese. Il risultato è un caleidoscopio sonoro nel quale convivono dixieland, swing italiano, blues, funky, sonorità del Sud Italia e suggestioni africane, senza dimenticare incursioni nel mondo del cinema e della musica internazionale.

«In puro stile New Orleans, tra una marching band e un’allegra banda di paese», racconta Antonio Campanella, «con un sound unico suonato da ben dieci elementi spazierà tra il dixieland, lo swing italiano, il blues, il funky, il Sud Italia, l’Africa, ma anche Chaplin, Beatles, Rota e Weil, per un coloratissimo caleidoscopio sonoro».

A costruire questa particolare orchestra saranno cinque sassofoni, tromba, trombone, percussioni, pianoforte, chitarra e contrabbasso, affidati a Marcello Leanza, Alfio Di Bella, Nino Sortino, Sofia Ferraro, Ivan Cammarata, Mario Basile, Ruggero Rotolo, Luca Pandetta, Enzo Pafumi e Riccardo Grosso.

Un’orchestra capace di muoversi tra generi e atmosfere diverse, trasformando Piazza Federico II di Svevia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il finale della rassegna promette così di essere un concentrato di musica, movimento e buonumore, con sorprese pensate per accompagnare il pubblico verso l’ultimo appuntamento di questa estate in musica.

Un bilancio positivo quello tracciato da Campanella, che ha visto il pubblico rispondere con entusiasmo agli appuntamenti della rassegna.

«Il pubblico di tutte le serate in programmazione ha risposto con grande entusiasmo», sottolinea il direttore artistico, noto per il suo inconfondibile Sinatra’s style, «tanto che già dai nostri canali social arrivano richieste per nuove attese repliche. Presto ritorneremo in pista con nuovi progetti per non deludere chi ci segue e chi ha imparato a conoscerci».

E così, tra sax, trombe, swing e atmosfere d’altri tempi, “Jazz e Swing nel cuore di Catania” si prepara a chiudere il sipario lasciando spazio alla musica, quella capace di attraversare generi e confini e, soprattutto, di trasformare una piazza in un luogo dove incontrarsi, sorridere e lasciarsi trasportare dal ritmo.

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