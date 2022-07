Tutto pronto per le due sfilate di Dolce & Gabbana a Siracusa e Marzamemi. Ancora top secret i nomi dei vip che parteciperanno.

Due sfilate, una sabato 9 luglio in piazza Duomo a Siracusa e una domenica 10 luglio a Marzamemi.

Finalmente sono state date alcune informazioni durante una conferenza stampa a Siracusa su quello che è uno degli eventi più chiacchierati dell’ultimo periodo.

Dell’evento si vociferava infatti già da qualche settimana dopo una visita degli stilisti in Sicilia e dopo un consiglio comunale a Pachino durante il quale si chiedevano alcune “autorizzazioni misteriose”.

Ebbene, Dolce & Gabbana torna in Sicilia per la quarta volta per un evento alta moda. Un investimento importante che ha già un effetto strabiliante sull’isola. Basti riflettere su alcuni numeri: oltre 700 ospiti, 20 strutture alberghiere coinvolte, 150 aziende coinvolte per il catering, oltre 900 lavoratori.

Gli stilisti sono già arrivati sull’isola per gli ultimi dettagli a bordo del loro yacht Regina d’Italia.

Si inizia oggi con un evento di benvenuto e si prosegue domani con una mostra collezione di gioielli e una sfilata nella Grotta di Cordari di Siracusa. Si termina la serata con un concerto privato al Teatro Greco. Il 9 luglio è il momento della sfilata alta moda donna al Duomo di Siracusa e l’indomani, domenica 10 luglio, la sfilata uomo a Marzamemi.

Il grande evento terminerà giorno 11 con una cena privata al Castello Maniace.

«Returning to where everything began. Sicily is an infinity universe of culture, styles and traditions that have always animated creativity. Magical at any time of day and night, with its rounded forms and the unrivalled richness of its ornaments, the millenary history and incomparable beauty of Siracusa open its most ancient heart to Dolce & Gabbana and the exquisite art of DG Alta Moda».

«The scent of salt and the wooden boots moered in the marina. The magical village of Marzamemi, where time stands still and beauty captures the soul, is the setting for the presentation of magnificent DG Alta Sartoria Creations».

Questi sono i due post pubblicati sul profilo Instagram, accompagnati da due meravigliosi video su Siracusa e Marzamemi.