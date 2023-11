Tour Music Fest 2023: la giovanissima Simona Forte, talento palermitano in finale al festival presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi. Simona, dopo aver superato le Live Audition della nuova edizione del contest, approda nella Repubblica di San Marino per la finale della categoria Baby Singer. Il sogno di Simona Forte è quello di esibirsi alla finalissima in programma il 2 dicembre al Teatro Nuovo Di San Marino al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale.

Il traguardo raggiunto da Simona, 10 anni di età, della provincia di Palermo, è davvero importante considerando gli oltre 20mila tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa, in cui dovrà affrontare l’ultima sfida musicale per arrivare a calcare lo stesso palco delle finali sammarinesi dell’Eurovision Song Contest. La giovanissima cantante è riuscita a colpire la commissione artistica del Tour Music Fest e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nelle fasi Finali del Festival, che si terranno dal 27 novembre al 2 dicembre. Durante le Finali del TMF andranno in scena le performance degli artisti finalisti di questa nuova edizione. Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti che per Simona è partito dalla prima esibizione a Palermo lo scorso settembre e adesso andrà a rappresentare la propria città. Simona rincorre il sogno di arrivare alla finalissima, palco che ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta e Federica Carta.