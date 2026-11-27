J.R.R. Tolkien e la nascita della Terra di Mezzo

Davvero impressionante come una storia diventi un qualcosa che rimane nella mente delle persone passando prima dal cuore. Tutto quanto è nato dalla mente dello storico scrittore J. R. R. Tolkien nato a Bloemfontein in Sudafrica il 3 gennaio nel 1892.

Da Lo Hobbit a Il Signore degli Anelli: il successo dei romanzi

Importante studioso della lingua inglese antica nella cultura di massa è conosciuto per le sue pubblicazioni quali: “Lo Hobbit” nel 21 settembre del 1937 con una vendita complessiva oltre le 140 milioni di copie, narra la storia dell’hobbit Bilbo Baggins reclutato dallo stregone Gandalf per aiutare 13 nani per riconquistare il loro regno e il loro tesoro sotto il dominio del drago Smaug.

“Il Signore degli Anelli” sotto forma di una trilogia letteraria vendendo e superando le 150 milioni anche grazie alla sua traduzione in circa trentotto lingue narra invece la storia di Frodo, nipote di Bilbo, eredita l’unico anello forgiato dall’oscuro signore per dominare la terra di mezzo e per salvare il mondo Frodo e 8 compagni partono per distruggerlo gettandolo nel fuoco del Monte Fato a Mordor.

Gli Anelli del Potere: la saga continua in televisione

La storia, composta in tre volumi, ha esercitato una vasta influenza culturale di massa con apprezzamenti sia da parte di critici che studiosi senza dimenticare anche i più semplici appassionati che hanno dato vita anche a innumerevoli gruppi e associazioni culturali più vive che mai anche tutt’oggi. Con la pubblicazione nel 1955 nessuno avrebbe poi immaginato che la versione cinematografica avrebbe conquistato il mondo.

La saga, nonché l’adattamento cinematografico del romanzo, è considerata tutt’oggi come uno dei progetti più grandi e ambiziosi mai intrapresi nella storia del cinema senza soglie di limitazione è stato creata grazie ad un budget di circa 281 milioni di dollari nonché quasi 9 anni per la realizzazione.

Composta dai film: “La compagnia dell’anello, Le due torri, Il ritorno del re”, sotto la guida del regista Peter Jackson, le riprese sono state effettuate quasi interamente in Nuova Zelanda.

Acclamata dalla critica a livello universale l’ultimo capitolo ovvero il ritorno del re e il film chi ha vinto più Oscar in assoluto e complessivamente la saga cinematografica ha ottenuto 17 Premi Oscar classificandosi come la più grande versione cinematografica con più premi ricevuti alle candidature.

Con un totale di 6 film cinematografici, un film d’animazione e il sequel prossimo al cinema previsto per il 17 dicembre 2027, la storia non si ferma anche grazie la serie tv arrivata alla terza stagione e il rinnovo della quarta.

Prodotta da Amazon MGM Studios la serie tv intitolata “Gli Anelli del Potere” è ambientata migliaia di anni prima della trilogia iniziale dell’Lo Hobbit e il Signore degli Anelli. Pianificata e approvata con la possibilità anche di serie spin-off è partita con un budget tra i 100 e i 150 milioni a stagione e con la pubblicità diventa la serie tv più costosa mai realizzata.

Con il rinnovo ora della quarta stagione, la storia del famoso anello creato da Sauron per conquistare il mondo, la storia si espande sempre di più con nuovi personaggi e sottotrame intrecciate. Siamo tutti curiosi di rimanere incollati a vedere questo capolavoro e di scoprire come si evolverà la trama con il tempo. E voi siete appassionati di questo racconto fantastico?