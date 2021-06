Sicily Music Conference, In Sicilia la musica sarà protagonista

Sicily Music Conference è la prima conferenza internazionale in Sicilia che ospiterà una serie di incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica.

Sicily Music Conference- Meeting & Festival, nasce dalla volontà di quattro operatori della filiera musicale di origini siciliane. Nella primavera 2022 infatti in Sicilia la musica sarà protagonista e la Sicilia sarà la protagonista della musica.

I vari incontri avranno come fil rouge la musica e il suo stato presente: la tecnologia nella musica, l’ecosostenibilità, gender balance, copyright.

Grande sarà l’attenzione all’area educational che, grazie alla collaborazione istituzionale, porterà la SMC e i suoi ospiti a dialogare direttamente con gli studenti presso le loro scuole o in spazi evocativi: anfiteatri, teatri, club, aree dismesse e riqualificate quali ad esempio l’headquarter della SMC che è previsto presso i Cantieri Culturali Alla Zisa.

La prima conferenza internazionale siciliana avrà una durata di 5 giorni: da Palermo a Catania, passando per Enna, Agrigento e Bagheria, in presenza e in streaming, per raccontare il territorio e per rendere la Sicilia un punto di riferimento nazionale ed internazionale.