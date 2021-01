Sicilia verso la stretta, Musumeci: “La zona arancione non basta più”

Sono in continuo aumento i casi di Covid in Sicilia. Numeri così alti, nonostante le restrizioni in atto fanno mal pensare circa l’andamento della curva, nelle prossime settimane. “Sono d’accordo col ministro Speranza- afferma il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musuemci-c’è molta preoccupazione. Si rischia di vanificare tutto e far saltare l’aspettativa per la campagna di vaccinazione”.

Il Governatore della Sicilia, intervenendo in diretta a Tgcom24 evidenzia l’alta percentuale tra tamponi effettuati e positivi diagnosticati: “Solo ieri in Sicilia sono stati registrati 1913 nuovi contagi, oltre ai 40 decessi che sono una sconfitta per tutti. Questo ci mette in allarme. Serve rigore, come abbiamo chiesto al ministro Speranza che ha condiviso il nostro pensiero. Si è ripresentato il fenomeno dell’assembramento, crediamo nelle prossime ore di potere adottare misure più stringenti”.