Sicilia rischia la zona rossa, la proposta arriva dal Cts

Lo spettro della “zona rossa” aleggia nell’Isola. Il Cts, comitato tecnico scientifico, dopo le riunioni durate 48 ore proporrebbe la massima stretta per la Sicilia. Si tratta di una proposta, che verrà consegnata in breve tempo al Governatore Nello Musumeci, varata a causa dell’alta curva di contagio registrata negli ultimi giorni in territorio siciliano e alla sempre più alta percentuale di positivi rispetto ai tamponi processati (quella di oggi è del 16,7%). Non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia. Si aspetta la decisione delle autorità competenti della Regione.

G.G.