Sicilia male per vaccinazioni: incremento dei contagi di oltre il 50%

Maglia nera per la Sicilia in tema di contagi e vaccinazioni: se nei mesi scorsi, l’Isola si faceva promotrice di una campagna vaccinale “galoppante”, adesso non può che registrarsi una brusca frenata.

Il report della Fondazione Gimbe segnala come nella settimana 31 marzo-6 aprile in Sicilia risulti in peggioramento l’indicatore relativo ai “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” e si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente: 502 casi per 100 mila abitanti, il 52, 1% in più. Sotto soglia di saturazione i posti letti in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19

Circa le vaccinazioni, la Sicilia non sta al passo della media nazionale: la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 5,4% (Media Italia 6%); la percentuale di over80 che ha completato il ciclo vaccinale è parti al 32,2% (Media Italia 36,8%); la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 1,8% (Media Italia 2,2%).

«Per la terza settimana consecutiva – dice Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe- continua la lenta discesa dei nuovi casi, anche se il calo degli ultimi giorni è sovrastimato per il tracollo dell’attività di testing durante il periodo pasquale: -128.141 persone testate rispetto alla settimana precedente e -304.499 rispetto a quella ancora prima».

Se a livello nazionale la variazione percentuale dei nuovi casi e i casi attualmente positivi sono in calo, la variazione percentuale dei nuovi casi cresce in 4 Regioni, in particolare in Sicilia e Sardegna dove l’incremento supera il 50%.

