Sicilia, la calza della befana piena di contagi: 1.692 nuovi casi in 24h

Sicilia, la calza della befana piena di contagi. In rialzo la curva di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 1.692 i nuovi casi di positività accertata su 9.767 tamponi effettuati. Ventinove, invece, le persone decedute per l’infezione, nell’ultima giornata. In crescita anche il dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 194 presenze, 4 in più rispetto a ieri. Dato positivo si ha, invece, dai guariti: 1.350 in 24 ore. Ma il rapporto tra test e positivi è davvero alto, uno dei più alti del Paese, con 17,3%.

Catania sfiora i 500 contagiati

La suddivisione provinciale: Catania: +449 nuovi casi, Palermo: 485, Messina: 207, Ragusa: 61, Trapani: 82, Siracusa: 193, Caltanissetta: 91, Agrigento: 73, Enna: 51.