«Con il nome Sicilia “Fiera, vogliamo connotare un’iniziativa come “fierezza” per dimostrare come quella piantina degli enti fieristici, oggi, si può arricchire ed ampliare ad una latitudine dove prima non c’era nulla».

Queste le parole del Direttore Generale di Sicilia Fiera, Davide Lenarduzzi con il quale abbiamo fatto un lunga chiacchiera, mettendo in evidenza il valore di avere in Sicilia, esattamente a Misterbianco a pochi minuti da Catania, il polo fieristico più grande del Mediterraneo.

Domani, sabato 10 settembre, alle ore 10:30, taglio inaugurale del nastro e apertura ufficiale del centro, dell’azienda proprietaria Esperia, con la prima manifestazione.

Il grande complesso industriale che sorge in quella che un tempo era l’azienda “Fratelli Costanzo”, si prefigge di diventare un punto di riferimento per gli operatori nazionali ed internazionali, che hanno già mostrato grande interesse così come ci ha raccontato il direttore Lenarduzzi.

L’imponente struttura si sviluppa su una superficie di 350 mila metri quadri, di cui 120 mila coperti con ampi parcheggi.

Alla base della sua realizzazione un intelligente e accurata politica industriale, ridando vita ad una struttura in disuso da vent’anni, con un ottimo approccio logistico all’interno del tessuto urbano, a pochi minuti da Catania, dall’aeroporto, con due fermate della metropolitana.

«In Italia ci sono 64 enti fieristici – aggiunge Lenarduzzi – da Roma in giù non esisteva una struttura così, che potrà essere attrattiva per quegli operatori che hanno sempre cercato una location innovativa e unica nella sua formula di offerta».

Sicilia Fiera rappresenta un importante opportunità di crescita per l’intera Regione.

Una realtà raggiante in un territorio che sicuramente offrirà ai buyer di settore numerosi spunti per creare business, valorizzando le potenzialità dell’Isola, e nel contempo usufruendo anche di un clima mite e di bellezze paesaggistiche mozzafiato, che li faranno letteralmente innamorare di questa terra.

«Siamo rimasti sorpresi – conclude il Direttore Generale di Sicilia Fiera – dall’entusiasmo con cui siamo stati accolti dagli operatori sin da subito. Pensate che abbiamo già 25 manifestazioni programmate, che si possono consultare sul sito www.siciliafiera.it».

Didacta ad ottobre

Tra i vari appuntamenti di Sicilia Fiera, ad ottobre è prevista una delle più prestigiose fiere internazionali dedicate alla formazione : “Didacta”, con l’attenzione di colossi come Google e Amazon, casa madre, che vogliono venire in Sicilia per sperimentare un’esperienza fieristica nuova, che a nostro avviso sarà “unica”.