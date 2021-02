Sicilia diventa gialla, alcune regioni verso la bianca: la roadmap delle regioni

Zona rosso scuro

Alcune Regioni rischierebbero la fascia “rosso scuro” così come proposta dall’EDC (l’European Centre for Disease Prevention and Control) dell’Unione Europea che ha inserito dall’11 febbraio l’Umbra nelle aree in “rosso scuro”. La provincia di Perugia e 6 comuni del ternano sono in fascia rossa, in base a un’ordinanza regionale, con un Rt abbondantemente sopra 1 e un rischio alto.

Zona bianca

Due regioni, invece, hanno i dati per entrare, addirittura, in zona bianca. Parliamo della Val d’Aosta e della Sardegna entrambe con un Rt sotto 1 e un’incidenza di positività inferiore a 50 casi per 100mila la settimana. Per il passaggio però devono avere questi parametri per due settimane.