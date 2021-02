Sicilia, bollettino del 24 febbraio: 542 nuovi casi. I contagi di oggi nelle province

Sicilia, il bollettino del 24 febbraio: 542 i nuovi casi di positività al Coronavirus, diagnosticati nell’arco di 24 ore su 26.440 tamponi processati. Il numero dei contagi in Italia è in risalita e l’Isola non è immune. Preoccupano anche due centri contigui nel palermitano, diventati focolai Covid. Da domani, infatti, San Cipirello e San Giuseppe Jato saranno in “zona rossa” per l’elevata concentrazione di contagiati.

Ricoveri

Sul fronte dei ricoveri sono 816 i pazienti ospedalizzati con sintomi da Coronavirus, mentre, si registrano 130 presenze nei reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 135) con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati +5). I casi totali di Covid, quindi, dall’inizio della pandemia hanno toccato quota 150.396, mentre, i guariti in totale si aggirano sui 118.646 con 1.488 pazienti dimessi/guariti nell’ultima giornata. I decessi, invece, sono stati 21.

Numeri contagi nelle province

I contagi di oggi a livello provinciale vedono ancora Palermo prima per casi con +237 nuove infezioni. Seguono Catania con +102, Messina +40, Caltanissetta +58, Siracusa +54, Agrigento +22, Enna +17, Trapani +9, Ragusa +3.

G.G.